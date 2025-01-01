Дюймовочка: Волшебство по сказке Андерсена

Приглашаем зрителей на увлекательный детский спектакль «Дюймовочка», основанный на знаменитой сказке датского поэта и писателя Х. К. Андерсена. Этот спектакль обещает стать настоящим подарком для малышей и их родителей.

«Дюймовочка» рассказывает историю крошечной девочки, которая родилась из цветка. Ее приключения полны волшебства и неожиданных встреч с различными персонажами: от жука до лягушки. Спектакль погружает зрителей в мир фантазии, где добро всегда побеждает зло, а истинная любовь преодолевает любые преграды.

Ждем вас на спектакле «Дюймовочка»! Погрузитесь в мир волшебства вместе с нами!