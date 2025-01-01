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Дюймовочка
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Спектакль Дюймовочка

Режиссер Александр Лебедев

О концерте/спектакле

Дюймовочка: Волшебство по сказке Андерсена

Приглашаем зрителей на увлекательный детский спектакль «Дюймовочка», основанный на знаменитой сказке датского поэта и писателя Х. К. Андерсена. Этот спектакль обещает стать настоящим подарком для малышей и их родителей.

«Дюймовочка» рассказывает историю крошечной девочки, которая родилась из цветка. Ее приключения полны волшебства и неожиданных встреч с различными персонажами: от жука до лягушки. Спектакль погружает зрителей в мир фантазии, где добро всегда побеждает зло, а истинная любовь преодолевает любые преграды.

Ждем вас на спектакле «Дюймовочка»! Погрузитесь в мир волшебства вместе с нами!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

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