«Дюймовочка» Спектакль театра теней
«Дюймовочка» Спектакль театра теней

Спектакль «Дюймовочка» Спектакль театра теней

Постановка
Тотальный театр
Режиссер Антон Зайцев
Продолжительность 50 минут

О спектакле

«Дюймовочка» — спектакль театра теней в Алматы

Приглашаем вас насладиться очаровательной сказкой о маленькой девочке, появившейся на свет из цветка. Ее историю рассказывают два ночных светлячка, которые оживляют сцену с помощью театра теней и удивительных кукол.

Сказочный мир, созданный на сцене, не только увлекает зрителей, но и погружает их в атмосферу волшебства. Эффектные куклы и классическая музыка Петра Ильича Чайковского добавляют спектаклю особый шарм.

Куклы ручной работы

Куклы, используемые в спектакле, были изготовлены талантливыми мастерами Ольгой Насоновой и Николаем Проскуриным, которые привнесли в свою работу уникальные детали, подчеркивающие магию истории.

Условия возврата билетов

Обратите внимание, что билеты возврату не подлежат. Однако вы можете перенести билет на другой сеанс или дату, не позднее чем за 2 часа до спектакля.

Купить билет на спектакль «Дюймовочка» Спектакль театра теней

В других городах
Март
7 марта суббота
12:00
Тотальный театр г. Алматы, ул. Шевченко 114
от 2000 ₽
16:00
Тотальный театр г. Алматы, ул. Шевченко 114
от 2000 ₽
8 марта воскресенье
12:00
Тотальный театр г. Алматы, ул. Шевченко 114
от 2000 ₽
16:00
Тотальный театр г. Алматы, ул. Шевченко 114
от 2000 ₽

