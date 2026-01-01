Спектакль «Дюймовочка» Спектакль театра теней

Приглашаем вас насладиться очаровательной сказкой о маленькой девочке, появившейся на свет из цветка. Ее историю рассказывают два ночных светлячка, которые оживляют сцену с помощью театра теней и удивительных кукол.
Сказочный мир, созданный на сцене, не только увлекает зрителей, но и погружает их в атмосферу волшебства. Эффектные куклы и классическая музыка Петра Ильича Чайковского добавляют спектаклю особый шарм.
Куклы, используемые в спектакле, были изготовлены талантливыми мастерами Ольгой Насоновой и Николаем Проскуриным, которые привнесли в свою работу уникальные детали, подчеркивающие магию истории.
Обратите внимание, что билеты возврату не подлежат. Однако вы можете перенести билет на другой сеанс или дату, не позднее чем за 2 часа до спектакля.