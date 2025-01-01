Спектакль Дюймовочка и принц

Знаменитая история великого датского сказочника Ганса Христиана Андерсена обретает новое звучание в мюзикле «Дюймовочка и принц», созданном Кимом Брейтбургом и Кареном Кавалеряном. Эта сказка наполняется глубоким философским смыслом и современными интерпретациями, позволяя зрителям увидеть привычные образы в новом свете.
Дюймовочка – не беззащитная девочка из цветка, а мужественная героиня, готовая идти навстречу своему счастью. В спектакле зрители встретят:
Мюзикл обещает стать масштабным зрелищем, которое захватит внимание зрителей всех возрастов. Яркие, завораживающие костюмы, волшебная сценография и блистательная хореография сделают это шоу незабываемым.
Продолжительность спектакля с антрактом – 2 часа 10 минут. Это идеальный выбор для семейного вечера: спектакль увлечет взрослых и подарит радость детям!