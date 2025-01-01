Спектакль Дюймовочка и принц

Дюймовочка и принц: современный мюзикл по сказке Андерсена

Знаменитая история великого датского сказочника Ганса Христиана Андерсена обретает новое звучание в мюзикле «Дюймовочка и принц», созданном Кимом Брейтбургом и Кареном Кавалеряном. Эта сказка наполняется глубоким философским смыслом и современными интерпретациями, позволяя зрителям увидеть привычные образы в новом свете.

Сюжет и персонажи

Дюймовочка – не беззащитная девочка из цветка, а мужественная героиня, готовая идти навстречу своему счастью. В спектакле зрители встретят:

Принца Кристиана – смелого и обаятельного молодого человека;

– смелого и обаятельного молодого человека; Ласточку Лилу – нежную и сильную подругу;

– нежную и сильную подругу; Озерную принцессу Ирис – стильную и коварную антагонистку;

– стильную и коварную антагонистку; Майского жука Алонзо – обворожительного спутника;

– обворожительного спутника; Рака-отшельника Кус-кус – саркастичного, но добродушного комического персонажа;

– саркастичного, но добродушного комического персонажа; Мохнатого шмеля Валентино – эксцентричного героя;

– эксцентричного героя; Госпожу Пупу – колоритную даму;

– колоритную даму; Жабеныша Мадди – мажорного и веселого персонажа.

Феерия на сцене

Мюзикл обещает стать масштабным зрелищем, которое захватит внимание зрителей всех возрастов. Яркие, завораживающие костюмы, волшебная сценография и блистательная хореография сделают это шоу незабываемым.

Информация для зрителей

Продолжительность спектакля с антрактом – 2 часа 10 минут. Это идеальный выбор для семейного вечера: спектакль увлечет взрослых и подарит радость детям!