Дюймовочка и принц
Киноафиша Дюймовочка и принц

Спектакль Дюймовочка и принц

Постановка
Русский драматический театр Республики Башкортостан 12+
Продолжительность 130 минут
Возраст 12+

О спектакле

Дюймовочка и принц: современный мюзикл по сказке Андерсена

Знаменитая история великого датского сказочника Ганса Христиана Андерсена обретает новое звучание в мюзикле «Дюймовочка и принц», созданном Кимом Брейтбургом и Кареном Кавалеряном. Эта сказка наполняется глубоким философским смыслом и современными интерпретациями, позволяя зрителям увидеть привычные образы в новом свете.

Сюжет и персонажи

Дюймовочка – не беззащитная девочка из цветка, а мужественная героиня, готовая идти навстречу своему счастью. В спектакле зрители встретят:

  • Принца Кристиана – смелого и обаятельного молодого человека;
  • Ласточку Лилу – нежную и сильную подругу;
  • Озерную принцессу Ирис – стильную и коварную антагонистку;
  • Майского жука Алонзо – обворожительного спутника;
  • Рака-отшельника Кус-кус – саркастичного, но добродушного комического персонажа;
  • Мохнатого шмеля Валентино – эксцентричного героя;
  • Госпожу Пупу – колоритную даму;
  • Жабеныша Мадди – мажорного и веселого персонажа.

Феерия на сцене

Мюзикл обещает стать масштабным зрелищем, которое захватит внимание зрителей всех возрастов. Яркие, завораживающие костюмы, волшебная сценография и блистательная хореография сделают это шоу незабываемым.

Информация для зрителей

Продолжительность спектакля с антрактом – 2 часа 10 минут. Это идеальный выбор для семейного вечера: спектакль увлечет взрослых и подарит радость детям!

Декабрь
Январь
Февраль
24 декабря среда
11:30
Русский драматический театр Республики Башкортостан Уфа, просп. Октября, 79
от 400 ₽
3 января суббота
11:30
Русский драматический театр Республики Башкортостан Уфа, просп. Октября, 79
от 400 ₽
9 января пятница
11:30
Русский драматический театр Республики Башкортостан Уфа, просп. Октября, 79
от 400 ₽
14 февраля суббота
12:00
Русский драматический театр Республики Башкортостан Уфа, просп. Октября, 79
от 400 ₽

Фотографии

Дюймовочка и принц Дюймовочка и принц Дюймовочка и принц Дюймовочка и принц Дюймовочка и принц Дюймовочка и принц Дюймовочка и принц

