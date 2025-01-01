Спектакль Дюсапен. Passion | «Страсть»

С 21 по 24 сентября 2023 года на сцене Новой Оперы пройдет долгожданная премьера — опера «Страсть» (Passion) современного французского композитора Паскаля Дюсапена. В постановке участвуют Теодор Курентзис, солисты, артисты хора и оркестра musicAeterna, а также танцевальная труппа musicAeterna Dance. Режиссером выступает Анна Гусева.
Российская премьера «Страсти» состоялась в 2024 году в Перми, и теперь она впервые будет показана в Москве как часть Дягилевского фестиваля. Дюсапен, родившийся в 1955 году, является одним из ведущих современных композиторов Франции. Его стиль прошел путь от авангардной музыки к более мягким и мелодичным формам, сохранив при этом элементы модернизма и фольклора.
«Страсть» — седьмая опера Дюсапена, которая, по мнению газеты The Guardian, входит в топ-20 важнейших музыкальных произведений XXI века. Сюжет оперы отсылает к мифу об Орфее и Эвридике, где обобщенные персонажи Он и Она ведут диалог на границе жизни и смерти, исследуя страсть и страдание.
Интересным моментом является использование группой вокалистов, которые комментируют эмоции главных героев, напоминая мадригальный консорт. Это создает ассоциации с произведениями Монтеверди, а текст написан на итальянском языке, что усиливает историческую связь.
Работа над оперой началась с визуальной идентификации, и композитор искал образ героини в живописи, фотографии и кино. Эти изображения зрители смогут увидеть на выставке «Референсы», которая сопровождает спектакль.
Показ оперы «Страсть» станет первым событием совместного проекта Новой Оперы и Московского музея современного искусства (MMOMA) под названием «МУЗЕЙ В ОПЕРЕ / ОПЕРА В МУЗЕЕ». Этот проект проходит в рамках грантовой программы Фонда Потанина «Музей без границ» и посвящен 80-летию со дня рождения маэстро Е.В. Колобова.
Музыкальный руководитель и дирижер: Теодор Курентзис
Режиссер: Анна Гусева
Хореограф: Анастасия Пешкова
Художник: Юлия Орлова
Художник по костюмам: Анна Чистова
Художник по свету: Иван Виноградов
Художник по видео: Алан Мандельштам
Продолжительность: 1 час 30 минут (без антракта)
Рекомендовано зрителям старше 16 лет.