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Дюсапен. Passion | «Страсть»
Билеты от 15000₽
Киноафиша Дюсапен. Passion | «Страсть»

Спектакль Дюсапен. Passion | «Страсть»

Постановка
Новая опера им. Колобова 16+
Режиссер Анна Гусева
Продолжительность 1 час 30 минут
Возраст 16+
Билеты от 15000₽

О концерте/спектакле

Премьера оперы «Страсть» Паскаля Дюсапена в Новой Опере

С 21 по 24 сентября 2023 года на сцене Новой Оперы пройдет долгожданная премьера — опера «Страсть» (Passion) современного французского композитора Паскаля Дюсапена. В постановке участвуют Теодор Курентзис, солисты, артисты хора и оркестра musicAeterna, а также танцевальная труппа musicAeterna Dance. Режиссером выступает Анна Гусева.

История создания

Российская премьера «Страсти» состоялась в 2024 году в Перми, и теперь она впервые будет показана в Москве как часть Дягилевского фестиваля. Дюсапен, родившийся в 1955 году, является одним из ведущих современных композиторов Франции. Его стиль прошел путь от авангардной музыки к более мягким и мелодичным формам, сохранив при этом элементы модернизма и фольклора.

Сюжет и музыкальные особенности

«Страсть» — седьмая опера Дюсапена, которая, по мнению газеты The Guardian, входит в топ-20 важнейших музыкальных произведений XXI века. Сюжет оперы отсылает к мифу об Орфее и Эвридике, где обобщенные персонажи Он и Она ведут диалог на границе жизни и смерти, исследуя страсть и страдание.

Интересным моментом является использование группой вокалистов, которые комментируют эмоции главных героев, напоминая мадригальный консорт. Это создает ассоциации с произведениями Монтеверди, а текст написан на итальянском языке, что усиливает историческую связь.

Визуальная идентификация и выставка

Работа над оперой началась с визуальной идентификации, и композитор искал образ героини в живописи, фотографии и кино. Эти изображения зрители смогут увидеть на выставке «Референсы», которая сопровождает спектакль.

Совместный проект

Показ оперы «Страсть» станет первым событием совместного проекта Новой Оперы и Московского музея современного искусства (MMOMA) под названием «МУЗЕЙ В ОПЕРЕ / ОПЕРА В МУЗЕЕ». Этот проект проходит в рамках грантовой программы Фонда Потанина «Музей без границ» и посвящен 80-летию со дня рождения маэстро Е.В. Колобова.

Информация о спектакле

Музыкальный руководитель и дирижер: Теодор Курентзис

Режиссер: Анна Гусева

Хореограф: Анастасия Пешкова

Художник: Юлия Орлова

Художник по костюмам: Анна Чистова

Художник по свету: Иван Виноградов

Художник по видео: Алан Мандельштам

Продолжительность: 1 час 30 минут (без антракта)

Рекомендовано зрителям старше 16 лет.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
21 сентября
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20:00 от 15000 ₽
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Новая опера им. Колобова Москва, Каретный Ряд, 3, стр. 2, сад «Эрмитаж»
20:00 от 15000 ₽
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