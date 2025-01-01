Спектакль Дюсапен. Passion | «Страсть»

Премьера оперы «Страсть» Паскаля Дюсапена в Новой Опере

С 21 по 24 сентября 2023 года на сцене Новой Оперы пройдет долгожданная премьера — опера «Страсть» (Passion) современного французского композитора Паскаля Дюсапена. В постановке участвуют Теодор Курентзис, солисты, артисты хора и оркестра musicAeterna, а также танцевальная труппа musicAeterna Dance. Режиссером выступает Анна Гусева.

История создания

Российская премьера «Страсти» состоялась в 2024 году в Перми, и теперь она впервые будет показана в Москве как часть Дягилевского фестиваля. Дюсапен, родившийся в 1955 году, является одним из ведущих современных композиторов Франции. Его стиль прошел путь от авангардной музыки к более мягким и мелодичным формам, сохранив при этом элементы модернизма и фольклора.

Сюжет и музыкальные особенности

«Страсть» — седьмая опера Дюсапена, которая, по мнению газеты The Guardian, входит в топ-20 важнейших музыкальных произведений XXI века. Сюжет оперы отсылает к мифу об Орфее и Эвридике, где обобщенные персонажи Он и Она ведут диалог на границе жизни и смерти, исследуя страсть и страдание.

Интересным моментом является использование группой вокалистов, которые комментируют эмоции главных героев, напоминая мадригальный консорт. Это создает ассоциации с произведениями Монтеверди, а текст написан на итальянском языке, что усиливает историческую связь.

Визуальная идентификация и выставка

Работа над оперой началась с визуальной идентификации, и композитор искал образ героини в живописи, фотографии и кино. Эти изображения зрители смогут увидеть на выставке «Референсы», которая сопровождает спектакль.

Совместный проект

Показ оперы «Страсть» станет первым событием совместного проекта Новой Оперы и Московского музея современного искусства (MMOMA) под названием «МУЗЕЙ В ОПЕРЕ / ОПЕРА В МУЗЕЕ». Этот проект проходит в рамках грантовой программы Фонда Потанина «Музей без границ» и посвящен 80-летию со дня рождения маэстро Е.В. Колобова.

Информация о спектакле

Музыкальный руководитель и дирижер: Теодор Курентзис

Режиссер: Анна Гусева

Хореограф: Анастасия Пешкова

Художник: Юлия Орлова

Художник по костюмам: Анна Чистова

Художник по свету: Иван Виноградов

Художник по видео: Алан Мандельштам

Продолжительность: 1 час 30 минут (без антракта)

Рекомендовано зрителям старше 16 лет.