Моноспектакль Михаила Горевого

1 действие — «Крысы»

Спектакль «Крысы» основан на пьесе известного драматурга Израэля Горовица. Эта работа затрагивает глубокие темы человеколюбия и всепрощения. Может ли душа достичь очищения, когда руки по локоть в крови? Пьеса-исповедь поднимает вопрос о необходимости личного возвышения во имя истинной любви.

Израэль Горовиц, родившийся в Уэйкфилде, США, остается малознакомым в России, но его творчество широко признано во всем мире. Он стал открытием для таких звезд, как Аль Пачино, Ричард Дрейфусс и Джон Казале.

2 действие — моноспектакль Михаила Горевого

Уникальная возможность увидеть и услышать международного злодея — это то, что предложит зрителям Михаил Горевой. Его концертная программа сочетает элементы, знакомые разным поколениям: от воспоминаний о концертах Владимира Высоцкого и Анатолия Ширвиндта до современных форматов стендапа.

Горевой, воспитанный в классической МХАТовской школе, успешно сочетает традиции и современные тенденции. Зрители смогут насладиться любимыми стихотворениями в исполнении опытного артиста, задать интересующие вопросы и окунуться в теплую атмосферу творчества. После спектакля Михаил Горевой и артисты встретятся с публикой, что создаст уникальный контакт между зрителем и исполнителем.