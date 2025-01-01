Спектакль Дыры

Философская комедия о жизни и вселенной

Представляем вашему вниманию философскую комедию, посвящённую трудовым будням человека, который ощутил себя частью безграничной Вселенной. Этот проект Мастерской Брусникина исследует глубинные аспекты человеческого существования через призму повседневной жизни.

Сюжет

В центре сюжета — две продавщицы, которые одновременно находятся в моменте и в потоке, считая овощи на рынке. Овощи, подобно звёздам, не поддаются учёту, ведь в космосе черные дыры гаснут, а белые дыры появляются вновь. Жизнь человека то приближается, то удаляется, внося тепло в холодное космическое пространство.

Постановка по пьесе Лидии Головановой

Спектакль поставлен Алексеем Мартыновым по пьесе Лидии Головановой, которая вошла в шорт-лист фестиваля «Любимовка» в 2020 году. Эскиз проекта был представлен на питчинге «Бруслаб» в дни открытия площадки «Театр «Практика» в Музее Москвы, а премьерные показы состоялись в сентябре 2022 года в ШДИ на Новослободской.

Погружение в абсурд и смысл жизни

Эта комедия не только развлекает, но и заставляет задуматься о нашей роли в мире и о том, как простые моменты повседневной жизни могут иметь глубокий смысл. Спектакль приглашает зрителей исследовать границы человеческого существования, находя связь между космосом и земными заботами.