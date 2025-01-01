Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Дыры
Билеты от 1500₽
Киноафиша Дыры

Спектакль Дыры

Постановка
Практика 18+
Продолжительность 1 час, без антракта
Возраст 18+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Философская комедия о жизни и вселенной

Представляем вашему вниманию философскую комедию, посвящённую трудовым будням человека, который ощутил себя частью безграничной Вселенной. Этот проект Мастерской Брусникина исследует глубинные аспекты человеческого существования через призму повседневной жизни.

Сюжет

В центре сюжета — две продавщицы, которые одновременно находятся в моменте и в потоке, считая овощи на рынке. Овощи, подобно звёздам, не поддаются учёту, ведь в космосе черные дыры гаснут, а белые дыры появляются вновь. Жизнь человека то приближается, то удаляется, внося тепло в холодное космическое пространство.

Постановка по пьесе Лидии Головановой

Спектакль поставлен Алексеем Мартыновым по пьесе Лидии Головановой, которая вошла в шорт-лист фестиваля «Любимовка» в 2020 году. Эскиз проекта был представлен на питчинге «Бруслаб» в дни открытия площадки «Театр «Практика» в Музее Москвы, а премьерные показы состоялись в сентябре 2022 года в ШДИ на Новослободской.

Погружение в абсурд и смысл жизни

Эта комедия не только развлекает, но и заставляет задуматься о нашей роли в мире и о том, как простые моменты повседневной жизни могут иметь глубокий смысл. Спектакль приглашает зрителей исследовать границы человеческого существования, находя связь между космосом и земными заботами.

 

Режиссер
Алексей Мартынов
Алексей Мартынов
В ролях
Анжелика Катышева
Анастасия Лебедева

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
10 сентября
Практика Москва, Б.Козихинский пер., 30
20:00 от 1500 ₽

В ближайшие дни

Гамлет. Хроника одной ночи
12+
Драма
Гамлет. Хроника одной ночи
26 июля в 17:15 Событие
от 400 ₽
Вердикт
18+
Премьера Драма
Вердикт
16 октября в 19:00 Театр на Трубной
от 5000 ₽
Распад
18+
Драма
Распад
14 сентября в 19:00 Театр города М.
от 2600 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше