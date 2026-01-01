Оповещения от Киноафиши
Дыхание земли
Дыхание земли

6+
Возраст 6+

О концерте

Концерт «Дыхание Земли» в Капелле

В Государственной академической капелле Санкт-Петербурга состоится уникальный концерт этнической музыки с участием бурятской певицы Арюны Нимаевой. Это мероприятие подарит зрителям редкое явление — женское горловое пение, которое перенесет их в волшебный мир бурятских и монгольских легенд о природе, древних духах и шаманах.

Арюна Нимаева — мастер горлового пения

Арюна Нимаева знаменита не только своим удивительным голосом, но и ярким запоминающимся образом. Она виртуозно владеет национальными инструментами морин хуур и лимб, которые также будут звучать на концерте. Эти навыки артистка приобрела, обучаясь в Бурятском республиканском училище культуры и искусств.

Этно-рок и традиции

Арюна Нимаева — не только солистка, но и руководитель этно-рок группы «Нукер», которая активно развивает традиции бурятской народной музыки в современном контексте. Концерт «Дыхание Земли» станет настоящим событием для любителей этнической музыки и уникальных вокальных техник.

Не упустите возможность посетить это незабываемое выступление и погрузиться в ритмы древних легенд.

Купить билет на концерт Дыхание земли

Март
27 марта пятница
19:00
Капелла Санкт-Петербурга Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 20
от 800 ₽

