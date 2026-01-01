Концерт «Дыхание ветра»

Уральский государственный русский оркестр приглашает вас на уникальный концерт под названием «Дыхание ветра», где зрители смогут созерцать окружающую природу и успокоить свои умы, погружаясь в мир гармонии и красоты.

В сопровождении этномузыканта Вячеслава Змеу, который является лауреатом международных конкурсов и виртуозом игры на флейте Пана, вы сможете насладиться музыкой, способной исцелять душу и наполнять сердце радостью. Этот редкий музыкальный инструмент позволяет извлекать звуки, которые напоминают мелодии природы, создавая атмосферу незабываемого волшебства. Названия флейты Пана разнообразны: пан-флейта, най, сиринга, сампонья, и каждая из интерпретаций приносит свой уникальный звук.

Программа концерта

В рамках концерта прозвучат:

Народные мелодии

Этнические и фольклорные композиции

Известные произведения классической музыки

Киномузыка

О Вячеславе Змеу

Вячеслав Змеу окончил Молдавскую государственную консерваторию в Кишиневе, изучая класс национального духового инструмента «най» под руководством И. Негурэ. Он стал лауреатом множества конкурсов, включая Гран-при на фестивале «Факел» и международных музыкальных фестивалях в Санкт-Петербурге и Москве. Змеу активно гастролирует по России и многим странам мира, включая Францию, Германию и США, завоевывая сердца зрителей своим талантом и мастерством.

Не упустите возможность насладиться волшебными звуками флейты Пана и погрузиться в мир музыки на концерте «Дыхание ветра»!