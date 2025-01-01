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Дыхание ветра

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Музыка природы с Уральским государственным русским оркестром

Уральский государственный русский оркестр приглашает вас на уникальный концерт под руководством художественного руководителя и главного дирижёра Павла Васильева. В этом музыкальном путешествии вас будет сопровождать талантливый солист Вячеслав Змеу, мастер игры на флейте Пана.

Знакомство с флейтой Пана

Флейта Пана — это один из древнейших музыкальных инструментов, известный под множеством названий: пан-флейта, най, сиринга, сампонья. Вячеслав Змеу, музыкант-мультиинструменталист и лауреат международных конкурсов, виртуозно владеет этим уникальным инструментом. Его музыка способна погружать слушателей в атмосферу природы, исцеляя душу и наполняя сердце радостью.

Программа концерта

На концерте прозвучат народные мелодии, этнические и фольклорные композиции, а также популярная классика и музыка из кино. Зрители смогут насладиться гармонией звуков и почувствовать связь с окружающим миром.

Об авторе

Вячеслав Змеу окончил Молдавскую государственную консерваторию в Кишинёве, где обучался игре на национальном духовом инструменте «най» под руководством И. Негурэ. Он является лауреатом множества международных конкурсов, включая Гран-при фестиваля-конкурса «Факел» и конкурса «Территория музыки – без границ» (Санкт-Петербург, 2018). Его гастроли охватывают не только различные города России, но и страны Европы, Азии и Америки.

Не упустите возможность насладиться магией музыки и природной гармонией на концерте с Уральским государственным русским оркестром!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Екатеринбург, 31 октября
Уральский центр народного искусства им. Родыгина Екатеринбург, просп. Космонавтов, 23
19:00 от 600 ₽

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