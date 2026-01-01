Дыхание русской души: уникальный концерт в Перми

В Органном зале Пермской краевой филармонии выступят Александра Бартфельд (орган) и Андрей Степаненко (бандонеон). Этот концерт станет настоящим событием для любителей инструментальной музыки и поклонников органа и бандонеона.

Уникальный ансамбль

Программа объединяет орган и бандонеон — редкий ансамбль, в котором встречаются глубина органного звучания и живое дыхание мехов бандонеона. Этот диалог двух дышащих инструментов позволяет по-новому услышать русскую музыку, раскрывая её лиричность, драматизм и внутреннюю сосредоточенность.

Музыкальная программа

В основе программы представлены сочинения великих композиторов: Рахманинова, Свиридова, Чеснокова, Чайковского и Мусоргского. Музыкальная драматургия выстраивается от молитвенного созерцания и духовной тишины к танцевальному движению и ярким сценическим жестам.

Исполнители

Александра Бартфельд — концертирующая органистка, преподаватель Консерватории Версаля и Национального института слепых в Париже, а также титулярная органистка церкви Нотр-Дам-дю-Шен в Вирофле. Её стиль отличается глубиной и яркостью, а также вниманием к звуковой ткани. Александра активно работает в области доступности музыкального искусства.

Андрей Степаненко — композитор и дирижёр, один из немногих российских музыкантов, работающих с бандонеоном в академическом контексте. Его карьера охватывает концертное исполнение, дирижирование и театральную музыку. Он сотрудничал с ведущими музыкальными и театральными коллективами и выступал в крупнейших городах Европы.

Восторженные отзывы

Программа «Дыхание русской души» уже была представлена на концертных площадках Европы и получила восторженные отклики публики. В центре проекта — стремление к живому прочтению русской музыкальной традиции, в котором соединяются духовная глубина и искренняя интонация.