Танцевально-драматическая постановка по рассказу И. Бунина

Танцевально-драматический спектакль по рассказу Ивана Бунина «Холодная осень», который является частью цикла «Темные аллеи», представляет собой уникальное соединение драматической игры актеров и профессионального исполнения бального танца. В главной роли — Нелли Уварова, а также участники Чемпионатов мира по бальным танцам. Спектакль затрагивает актуальные темы, такие как судьбы русской интеллигенции на фоне Первой мировой войны, революционных событий, эмиграции и трагедии, с ними связанные.

Сюжет и темы

Основная драматическая линия, представленная Нелли Уваровой, раскрывает душевное переживание девушки, её одиночество и воспоминания о любимом человеке. Спектакль эмоционально и пронзительно передает историю любви, которая не подвластна ни времени, ни обстоятельствам. Воспоминания о счастливо проведенном вечере и поцелуе становятся для героини теми моментами, которые помогают ей пережить самые трудные испытания.

Инновационные элементы

Современное прочтение классического сюжета сопровождается не только актерской игрой, но и танцевальными номерами, которые демонстрируют высочайший уровень бальных танцев. Важной частью спектакля являются видео- и световые диджитал-сопровождения, которые создают исторический контекст и погружают зрителей в атмосферу прошедших эпох.

Создание спектакля

Идея создания спектакля принадлежит Денису Тагинцеву — профессиональному танцору и хореографу-постановщику, чемпиону России, Европы и Мира по латиноамериканским танцам, а также многократному победителю различных танцевальных проектов на телевидении. Спектакль имеет глубокий эмоциональный подтекст, возвращает зрителей к исторической памяти и силе духа русского народа.



Режиссер постановки — Родион Барышев.

В ролях:

Нелли Уварова / Анна Мельникова

Денис Тагинцев

Руслан Хисамутдинов

Анна Сажина

Эльдар Джафаров

Федор Полянский

Дина Ахметгареева

Анастасия Клокотова

Рекомендуется для просмотра в рамках школьной программы изучения творчества Ивана Бунина.