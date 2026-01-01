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Спектакль Дыхание памяти

Постановка
Театр Аллы Духовой «Тодес» 16+
Продолжительность 1 час 50 минут, 1 антракт
Возраст 16+

О спектакле

Танцевально-драматическая постановка по рассказу И. Бунина 

Танцевально-драматический спектакль по рассказу Ивана Бунина «Холодная осень», который является частью цикла «Темные аллеи», представляет собой уникальное соединение драматической игры актеров и профессионального исполнения бального танца. В главной роли — Нелли Уварова, а также участники Чемпионатов мира по бальным танцам. Спектакль затрагивает актуальные темы, такие как судьбы русской интеллигенции на фоне Первой мировой войны, революционных событий, эмиграции и трагедии, с ними связанные.

Сюжет и темы
Основная драматическая линия, представленная Нелли Уваровой, раскрывает душевное переживание девушки, её одиночество и воспоминания о любимом человеке. Спектакль эмоционально и пронзительно передает историю любви, которая не подвластна ни времени, ни обстоятельствам. Воспоминания о счастливо проведенном вечере и поцелуе становятся для героини теми моментами, которые помогают ей пережить самые трудные испытания.

Инновационные элементы
Современное прочтение классического сюжета сопровождается не только актерской игрой, но и танцевальными номерами, которые демонстрируют высочайший уровень бальных танцев. Важной частью спектакля являются видео- и световые диджитал-сопровождения, которые создают исторический контекст и погружают зрителей в атмосферу прошедших эпох.

Создание спектакля
Идея создания спектакля принадлежит Денису Тагинцеву — профессиональному танцору и хореографу-постановщику, чемпиону России, Европы и Мира по латиноамериканским танцам, а также многократному победителю различных танцевальных проектов на телевидении. Спектакль имеет глубокий эмоциональный подтекст, возвращает зрителей к исторической памяти и силе духа русского народа.


Режиссер постановки — Родион Барышев.

В ролях:

  • Нелли Уварова / Анна Мельникова
  • Денис Тагинцев
  • Руслан Хисамутдинов
  • Анна Сажина
  • Эльдар Джафаров
  • Федор Полянский
  • Дина Ахметгареева
  • Анастасия Клокотова

Рекомендуется для просмотра в рамках школьной программы изучения творчества Ивана Бунина.

Режиссер
Родион Барышев
В ролях
Нелли Уварова
Анна Мельникова
Денис Тагинцев
Руслан Хисамутдинов
Эльдар Джафаров

Фотографии

Дыхание памяти Дыхание памяти Дыхание памяти Дыхание памяти Дыхание памяти Дыхание памяти Дыхание памяти Дыхание памяти Дыхание памяти
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