В рамках XIII Транссибирского Арт-Фестиваля классическая музыка прозвучит в исполнении британского пианиста Джорджа Харлионо. Он представит программу «Дыхание классики», в которой собраны шедевры из репертуара двух столетий.
На концерте можно будет услышать:
Джордж Харлионо является лауреатом множества международных конкурсов, включая Grand Piano Competition, который он выиграл в 2016 году, и XVII Международный конкурс имени П.И. Чайковского, где завоевал II премию и Серебряную медаль в 2023 году.
Пианист выступает в ведущих концертных залах мира и сотрудничает с такими дирижерами, как Валерий Гергиев и Александр Сладковский. В 2018 году он попал в шорт-лист премии Sound of Classical Poll на London Classic BRIT Awards, а в 2022 году был награжден Большой оркестровой премией «440 Гц» в номинации «Лучший приглашенный артист».
Не упустите возможность услышать виртуозное исполнение классических произведений на концерте, который обещает стать незабываемым событием