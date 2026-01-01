Оповещения от Киноафиши
12+
Возраст 12+

О концерте

Дыхание классики в Новосибирске

В рамках XIII Транссибирского Арт-Фестиваля классическая музыка прозвучит в исполнении британского пианиста Джорджа Харлионо. Он представит программу «Дыхание классики», в которой собраны шедевры из репертуара двух столетий.

Программа вечера

На концерте можно будет услышать:

  • Бах – Бузони. Чакона из Партиты № 2 для скрипки ре минор, BWV 1004
  • Лист. Концертный этюд № 3 Un Sospiro
  • Лист. Ноктюрн № 3 «Грезы любви»
  • Лист. Мефисто-вальс № 1
  • Бетховен. Соната № 14 до-диез минор, ор. 27 № 2 («Лунная»)
  • Шопен. Ноктюрн до минор, ор. 48 № 1
  • Глинка – Балакирев. «Жаворонок»
  • Балакирев. Восточная фантазия «Исламей»

О Джордже Харлионо

Джордж Харлионо является лауреатом множества международных конкурсов, включая Grand Piano Competition, который он выиграл в 2016 году, и XVII Международный конкурс имени П.И. Чайковского, где завоевал II премию и Серебряную медаль в 2023 году.

Пианист выступает в ведущих концертных залах мира и сотрудничает с такими дирижерами, как Валерий Гергиев и Александр Сладковский. В 2018 году он попал в шорт-лист премии Sound of Classical Poll на London Classic BRIT Awards, а в 2022 году был награжден Большой оркестровой премией «440 Гц» в номинации «Лучший приглашенный артист».

Не упустите возможность услышать виртуозное исполнение классических произведений на концерте, который обещает стать незабываемым событием

Апрель
4 апреля суббота
18:00
Концертный зал им. Каца Новосибирск, Красный просп., 18/1
от 1000 ₽

