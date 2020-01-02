Постановка по повести «Дьявол». Страсть и муки совести по Толстому

Лев Толстой, как известно, щедро делился своими внутренними переживаниями с героями своих произведений. Одним из таких персонажей является Евгений Иртеньев — жертва запретной любви из поздней повести «Дьявол». Этот герой разрывается между неодолимым вожделением и обязанностями добропорядочного семьянина. Раздираемый муками совести и пыткой плоти, он падает в бездну.

Конфликт, актуальный и сегодня

Актуален ли этот конфликт в наши дни? Спектакль Дениса Хусниярова «Мысль семейная» погружает исповедуемую Толстым идею в контекст разнообразных взглядов конца XIX века. Некоторые из них по своей смелости могут соперничать с самыми радикальными воззрениями современности. Трагическое в спектакле оттеняется тонким юмором, и герой из минувшей эпохи оказывается просто человеком, чьи боль и сомнения близки и понятны каждому из нас.

Исторические реалии в сюжете

В сюжет повести вошел реальный трагический случай из жизни судебного следователя Фредерикса из Тулы, а также личные переживания Льва Толстого, связанные с увлечением яснополянской крестьянкой. Эти элементы придают произведению особую глубину и правдоподобие.

Интересные факты о пьесе

В пьесе «Дьявол» можно встретить отсылки к произведениям таких классиков, как А. Пушкин, Б. Шоу, А. Чехов, Ф. Ницше и Н. Гоголь. Кроме того, в кошмаре Евгения звучат слова из рассказа Л. Андреева «Бездна», что добавляет дополнительный слой смысла и трагизма.

Не упустите возможность увидеть этот спектакль, который заставляет задуматься о вечных темах любви, страсти и человеческой души!