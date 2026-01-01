Дьявол носит Прада
Билеты от 2500₽
Киноафиша Дьявол носит Прада

Спектакль Дьявол носит Прада

12+
О спектакле

Мюзикл, основанный на культовом фильме

Приготовьтесь к незабываемым эмоциям и вдохновляющим музыкальным номерам! Мюзикл "Дьявол носит Прада", основанный на культовом фильме, возвращается на сцену, чтобы покорить сердца зрителей.

Сюжет и персонажи

История разворачивается в сверкающей Москве, где молодая девушка Елена мечтает о карьере в журналистике. Однако её судьба принимает неожиданный поворот: она становится ассистенткой жестокого редактора модного журнала Маргариты. Под её руководством Елена сталкивается с миром высоких стандартов, острых конкурентов и насыщенной гонки за успехом. Мюзикл наполнен яркими музыкальными номерами и захватывающими танцевальными постановками.

Развитие персонажа

На протяжении действия мюзикла зрители становятся свидетелями преобразования Елены из простой девушки в уверенную и стильную женщину. Она начинает осознавать, что настоящая сила заключается не только в модных брендах, но и в умении оставаться верной себе.

Атмосфера гламура и драмы

Не упустите возможность окунуться в эту захватывающую атмосферу, полную гламура и драмы, и станьте частью невероятного спектакля, который оставит яркие впечатления.

Купить билет на спектакль Дьявол носит Прада

Помощь с билетами
Июнь
Июль
20 июня суббота
18:00
Театр в Хамовниках Москва, Хамовнический Вал, 34
от 2500 ₽
4 июля суббота
15:00
Театр в Хамовниках Москва, Хамовнический Вал, 34
от 2500 ₽
18:00
Театр в Хамовниках Москва, Хамовнический Вал, 34
от 2500 ₽
В других городах
Июнь
5 июня пятница
19:00
Воронежский ДК железнодорожников Воронеж, Никитинская, 1
от 1500 ₽

В ближайшие дни

Божественная комедия
12+
Драма Кукольный

Божественная комедия

6 июня в 19:00 Театр кукол им. Образцова
от 800 ₽
Сердце не камень
16+
Комедия Драма

Сердце не камень

11 июня в 19:00 Et Cetera Александра Калягина
от 1000 ₽
Лёва
12+
Драма

Лёва

21 июня в 15:00 РАМТ
от 3500 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
