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Дягилев
Киноафиша Дягилев

Спектакль Дягилев

Балет на музыку Мориса Равеля, Клода Дебюсси. 12+
Возраст 12+

О спектакле

Дягилев: балет на музыку Мориса Равеля и Клода Дебюсси в Мариинском театре

В рамках XXXIV Музыкального фестиваля «Звезды белых ночей» состоится спектакль «Дягилев». Этот балет, созданный на музыку великих композиторов Мориса Равеля и Клода Дебюсси, обещает стать ярким событием для любителей театрального искусства.

О спектакле

Спектакль поставит известный хореограф Алессандро Каггеджи, а режиссёр — Сергей Глазков. Сценография и костюмы разработаны Игорем Чапуриным, а светом займется Константин Бинкин. Визуальная составляющая будет подкреплена видеоконтентом от Игоря Домашкевича.

Главные роли в «Дягилеве» исполнят премьеры и солисты Большого театра России:

  • Сергей Дягилев — Денис Родькин
  • Вацлав Нижинский — Даниил Потапцев
  • Тамара Карсавина — Элеонора Севенард
  • Михаил Фокин — Семен Чудин
  • Морис Равель — Вячеслав Лопатин
  • Лев Бакст — Денис Савин
  • Цыганка — Анастасия Меськова

Исполняется под фонограмму, продолжительность спектакля составляет 1 час 40 минут с одним антрактом.

Сюжет

Спектакль открывается прологом, где в закулисье на полу лежит растерянный Дягилев. По мановению таинственной цыганки он сбрасывает с себя затяжной сон и начинает осознавать свою силу в мире искусства. Его стремление создать новый балет ведет к появлению таких величин, как Тамара Карсавина и Вацлав Нижинский, а также к укреплению творческой команды из Михаила Фокина и Леона Бакста.

По мере развития сюжета Дягилев пробивается сквозь свои страхи и сомнения, все глубже погружаясь в творческий процесс. На сцене происходят споры, преодоления и открытие новых горизонтов искусства, однако тень цыганки не покидает его. Она становится символом не только вдохновения, но и пугающих предзнаменований.

Стоит просмотра

«Дягилев» — это не просто балет, а история о постоянной борьбе за идеалы, о внутреннем мире художника, где пересекаются любовь, творчество и опасения за судьбу. Не упустите возможность стать частью этого великолепного спектакля, который обещает оставить неизгладимый след в вашей душе.

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