Дягилев: балет на музыку Мориса Равеля и Клода Дебюсси в Мариинском театре

В рамках XXXIV Музыкального фестиваля «Звезды белых ночей» состоится спектакль «Дягилев». Этот балет, созданный на музыку великих композиторов Мориса Равеля и Клода Дебюсси, обещает стать ярким событием для любителей театрального искусства.

О спектакле

Спектакль поставит известный хореограф Алессандро Каггеджи, а режиссёр — Сергей Глазков. Сценография и костюмы разработаны Игорем Чапуриным, а светом займется Константин Бинкин. Визуальная составляющая будет подкреплена видеоконтентом от Игоря Домашкевича.

Главные роли в «Дягилеве» исполнят премьеры и солисты Большого театра России:

Сергей Дягилев — Денис Родькин

Вацлав Нижинский — Даниил Потапцев

Тамара Карсавина — Элеонора Севенард

Михаил Фокин — Семен Чудин

Морис Равель — Вячеслав Лопатин

Лев Бакст — Денис Савин

Цыганка — Анастасия Меськова

Исполняется под фонограмму, продолжительность спектакля составляет 1 час 40 минут с одним антрактом.

Сюжет

Спектакль открывается прологом, где в закулисье на полу лежит растерянный Дягилев. По мановению таинственной цыганки он сбрасывает с себя затяжной сон и начинает осознавать свою силу в мире искусства. Его стремление создать новый балет ведет к появлению таких величин, как Тамара Карсавина и Вацлав Нижинский, а также к укреплению творческой команды из Михаила Фокина и Леона Бакста.

По мере развития сюжета Дягилев пробивается сквозь свои страхи и сомнения, все глубже погружаясь в творческий процесс. На сцене происходят споры, преодоления и открытие новых горизонтов искусства, однако тень цыганки не покидает его. Она становится символом не только вдохновения, но и пугающих предзнаменований.

Стоит просмотра

«Дягилев» — это не просто балет, а история о постоянной борьбе за идеалы, о внутреннем мире художника, где пересекаются любовь, творчество и опасения за судьбу. Не упустите возможность стать частью этого великолепного спектакля, который обещает оставить неизгладимый след в вашей душе.