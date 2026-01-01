В рамках XXXIV Музыкального фестиваля «Звезды белых ночей» состоится спектакль «Дягилев». Этот балет, созданный на музыку великих композиторов Мориса Равеля и Клода Дебюсси, обещает стать ярким событием для любителей театрального искусства.
Спектакль поставит известный хореограф Алессандро Каггеджи, а режиссёр — Сергей Глазков. Сценография и костюмы разработаны Игорем Чапуриным, а светом займется Константин Бинкин. Визуальная составляющая будет подкреплена видеоконтентом от Игоря Домашкевича.
Главные роли в «Дягилеве» исполнят премьеры и солисты Большого театра России:
Исполняется под фонограмму, продолжительность спектакля составляет 1 час 40 минут с одним антрактом.
Спектакль открывается прологом, где в закулисье на полу лежит растерянный Дягилев. По мановению таинственной цыганки он сбрасывает с себя затяжной сон и начинает осознавать свою силу в мире искусства. Его стремление создать новый балет ведет к появлению таких величин, как Тамара Карсавина и Вацлав Нижинский, а также к укреплению творческой команды из Михаила Фокина и Леона Бакста.
По мере развития сюжета Дягилев пробивается сквозь свои страхи и сомнения, все глубже погружаясь в творческий процесс. На сцене происходят споры, преодоления и открытие новых горизонтов искусства, однако тень цыганки не покидает его. Она становится символом не только вдохновения, но и пугающих предзнаменований.
«Дягилев» — это не просто балет, а история о постоянной борьбе за идеалы, о внутреннем мире художника, где пересекаются любовь, творчество и опасения за судьбу. Не упустите возможность стать частью этого великолепного спектакля, который обещает оставить неизгладимый след в вашей душе.