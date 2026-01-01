Спектакль «Дягилев» представляет собой уникальное соединение современной хореографии и исторических сюжетов. Музыка, танец и сценография шаг за шагом раскрывают удивительные перипетии любви, балета и искусства.
Действие спектакля переносит зрителей в начало 20 века — время, когда прогресс стремительно обгонял свое время, а творчество с успехом завоевывало новые пространства в театрах и галереях. Центральной темой «Дягилева» является история выдающегося импресарио Сергея Дягилева. Спектакль освещает его гений через призму постановки знаменитого балета «Дафнис и Хлоя», покорившего сердца французской публики.
Художественный руководитель проекта и исполнитель главной партии, прима Большого театра Денис Родькин, делится своим видением: «Постановка «Дягилев» - это что-то новое, ни на что не похожее. Этим спектаклем мы хотим показать, что русская культура живет, она всегда будет актуальна и ее никогда нельзя будет исключить из мировой культуры. Сергей Павлович Дягилев - символ русской культуры».
Премьера спектакля состоялась в Большом театре в Москве, где на одной сцене впервые собрались пять премьеров и одна прима — поистине звёздный состав, который делает каждый показ событием для ценителей театрального искусства.
Не пропустите возможность увидеть спектакль «Дягилев», который станет знаковым событием в мире театрального искусства.