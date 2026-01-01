Звезды Большого театра в балете «Дягилев»

Спектакль «Дягилев» представляет собой уникальное соединение современной хореографии и исторических сюжетов. Музыка, танец и сценография шаг за шагом раскрывают удивительные перипетии любви, балета и искусства.

Действие спектакля переносит зрителей в начало 20 века — время, когда прогресс стремительно обгонял свое время, а творчество с успехом завоевывало новые пространства в театрах и галереях. Центральной темой «Дягилева» является история выдающегося импресарио Сергея Дягилева. Спектакль освещает его гений через призму постановки знаменитого балета «Дафнис и Хлоя», покорившего сердца французской публики.

Новый взгляд на классику

Художественный руководитель проекта и исполнитель главной партии, прима Большого театра Денис Родькин, делится своим видением: «Постановка «Дягилев» - это что-то новое, ни на что не похожее. Этим спектаклем мы хотим показать, что русская культура живет, она всегда будет актуальна и ее никогда нельзя будет исключить из мировой культуры. Сергей Павлович Дягилев - символ русской культуры».

Уникальный состав исполнителей

Премьера спектакля состоялась в Большом театре в Москве, где на одной сцене впервые собрались пять премьеров и одна прима — поистине звёздный состав, который делает каждый показ событием для ценителей театрального искусства.

Создатели спектакля

Либретто: Екатерина Антонова

Екатерина Антонова Дирижер-постановщик: Павел Сорокин

Павел Сорокин Хореограф-постановщик: Алессандро Каггеджи

Алессандро Каггеджи Режиссер: Сергей Глазков

Сергей Глазков Художник-постановщик: Игорь Чапурин

Игорь Чапурин Художник по свету: Константин Бинкин

Константин Бинкин Художник по видеоконтенту: Игорь Домашкевич

Действующие лица

Сергей Дягилев: Денис Родькин

Денис Родькин Тамара Карсавина: Элеонора Севенард

Элеонора Севенард Морис Равель: Вячеслав Лопатин

Вячеслав Лопатин Вацлав Нижинский: Дмитрий Смилевски

Дмитрий Смилевски Михаил Фокин: Семен Чудин

Семен Чудин Лев Бакст: Денис Савин

Денис Савин Цыганка: Анастасия Меськова

Анастасия Меськова Мария Докучаева

Елизавета Кирьякова

Ольга Ладина

Александра Ракитина

Алексей Гайнутдинов

Антон Гайнутдинов

Никита Опарин

Павел Смирнов

Не пропустите возможность увидеть спектакль «Дягилев», который станет знаковым событием в мире театрального искусства.