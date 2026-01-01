Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Дягилев

Спектакль Дягилев

Постановка
Нижегородский государственный академический театр оперы и балета имени А.С. Пушкина 12+
Возраст 12+

О спектакле

Звезды Большого театра в балете «Дягилев»

Спектакль «Дягилев» представляет собой уникальное соединение современной хореографии и исторических сюжетов. Музыка, танец и сценография шаг за шагом раскрывают удивительные перипетии любви, балета и искусства.

Действие спектакля переносит зрителей в начало 20 века — время, когда прогресс стремительно обгонял свое время, а творчество с успехом завоевывало новые пространства в театрах и галереях. Центральной темой «Дягилева» является история выдающегося импресарио Сергея Дягилева. Спектакль освещает его гений через призму постановки знаменитого балета «Дафнис и Хлоя», покорившего сердца французской публики.

Новый взгляд на классику

Художественный руководитель проекта и исполнитель главной партии, прима Большого театра Денис Родькин, делится своим видением: «Постановка «Дягилев» - это что-то новое, ни на что не похожее. Этим спектаклем мы хотим показать, что русская культура живет, она всегда будет актуальна и ее никогда нельзя будет исключить из мировой культуры. Сергей Павлович Дягилев - символ русской культуры».

Уникальный состав исполнителей

Премьера спектакля состоялась в Большом театре в Москве, где на одной сцене впервые собрались пять премьеров и одна прима — поистине звёздный состав, который делает каждый показ событием для ценителей театрального искусства.

Создатели спектакля

  • Либретто: Екатерина Антонова
  • Дирижер-постановщик: Павел Сорокин
  • Хореограф-постановщик: Алессандро Каггеджи
  • Режиссер: Сергей Глазков
  • Художник-постановщик: Игорь Чапурин
  • Художник по свету: Константин Бинкин
  • Художник по видеоконтенту: Игорь Домашкевич

Действующие лица

  • Сергей Дягилев: Денис Родькин
  • Тамара Карсавина: Элеонора Севенард
  • Морис Равель: Вячеслав Лопатин
  • Вацлав Нижинский: Дмитрий Смилевски
  • Михаил Фокин: Семен Чудин
  • Лев Бакст: Денис Савин
  • Цыганка: Анастасия Меськова
  • Мария Докучаева
  • Елизавета Кирьякова
  • Ольга Ладина
  • Александра Ракитина
  • Алексей Гайнутдинов
  • Антон Гайнутдинов
  • Никита Опарин
  • Павел Смирнов

Не пропустите возможность увидеть спектакль «Дягилев», который станет знаковым событием в мире театрального искусства.

