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«Дягилев и его русские балеты». Концерт-лекция с чаепитием и экскурсией по особняку
Киноафиша «Дягилев и его русские балеты». Концерт-лекция с чаепитием и экскурсией по особняку

«Дягилев и его русские балеты». Концерт-лекция с чаепитием и экскурсией по особняку

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Лекция-концерт «Сергей Дягилев. Навсегда»

Российская государственная библиотека и Московское музыкальное общество приглашают вас на лекцию-концерт «Сергей Дягилев. Навсегда», который пройдет в рамках цикла «Музыкальные вечера в Доме Пашкова». Это уникальное событие состоится 22 марта 2022 года.

150 лет со дня рождения Дягилева

В этом году мы отмечаем 150-летие со дня рождения Сергея Павловича Дягилева (1872–1929) — одного из ключевых деятелей русской культуры. Дягилев стал основателем группы «Мир искусства» и организатором «Русских сезонов» в Париже, а также возглавил знаменитую труппу «Русский балет Дягилева». Его вклад в популяризацию русского искусства в Европе и мире на рубеже XIX–XX веков невозможно переоценить: он открыл миру множество талантливых артистов, композиторов и художников.

Музыка и исполнители

В программе лекции-концерта прозвучат произведения как русских, так и зарубежных композиторов. Исполнителями выступят лауреаты международных конкурсов: Станислава Масленникова (сопрано), Олеся Демакова (сопрано), Алиса Стекольщикова (фортепиано) и Мария Радзецкая (альт).

Ведущая вечера

Автор цикла и ведущая мероприятия — Ольга Владимировна Радзецкая, доктор искусствоведения и член Союза композиторов России. Ее глубокие знания о Дягилеве и его времени позволят зрителям лучше понять и оценить значимость этого выдающегося человека в истории искусства.

Не упустите возможность погрузиться в атмосферу русской культуры и узнать больше о жизни и творчестве Сергея Дягилева на этом удивительном вечере!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 9 августа
Особняк Серебрякова Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 166
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