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Дядюшкин сон
Киноафиша Дядюшкин сон

Спектакль Дядюшкин сон

18+
Режиссер Уланмырза Карыпбаев
Продолжительность 80 минут
Возраст 18+

О спектакле

Гастрольный спектакль по мотивам Достоевского

Театр-фестиваль «Балтийский дом» рад представить гастрольный спектакль «Дядюшкин сон», основанный на одноименной повести Ф.М. Достоевского. Режиссёр Уланмырза Карыпбаев из Бишкекского городского драматического театра им. А. Умуралиева создал уникальную постановку, которая не оставит зрителей равнодушными.

Сюжет

Действие разворачивается в уездном городе, где хозяйка имения Марья Александровна пытается найти богатого жениха для своей дочери. Вскоре к ним приезжает престарелый князь, и Марья Александровна решает сосватать его за свою юную красавицу. Однако барышня, сначала противившаяся этому союзу, вскоре решает покорить полубезумного старика. Ведущий к свадьбе сюжет обостряется, когда князь неожиданно заявляет, что всё это было лишь сном.

Тема

Спектакль не только сатирически обличает общественные нравы, но и поднимает важную тему любви. «Наши актеры очень органичны и эмоциональны, они смогли показать всю силу этого чувства», — отмечает художественный руководитель театра Айгуль Умуралиева.

Формат

Постановка проходит без антракта, что позволяет сохранить динамику сюжета. «Дядюшкин сон» станет настоящим открытием для любителей литературы и театра, особенно тех, кто ценит глубокие размышления о человеческих отношениях и сатирические произведения.

Спектакль реализован при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и АНО «Русские сезоны».

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