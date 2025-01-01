Меню
Дядюшкин сон
Билеты от 1000₽
Киноафиша Дядюшкин сон

Спектакль Дядюшкин сон

Постановка
Театр Гоголя 16+
Продолжительность 180 минут
Возраст 16+
Билеты от 1000₽

О спектакле

Дядюшкин сон: театральная адаптация Достоевского в Театре Гоголя

В театре Гоголя состоится премьера комедии режиссера Александра Марина, основанной на одноимённой повести Фёдора Достоевского. Спектакль «Дядюшкин сон» будет интересен зрителям, ценящим психологические драмы с трагикомическим оттенком.

Сюжет спектакля

Главная героиня, предприимчивая Марья Александровна Москалёва, живет в уездном городе Мордасове и стремится выдать замуж свою двадцатитрехлетнюю дочь Зину. Ситуация принимает неожиданный поворот, когда в городе оказывается князь К. — богатый пожилой господин. Марья Александровна, воспользовавшись шансом, готова пойти на всё, чтобы устроить свадьбу между чудаковатым князем и своей дочерью.

Оригинальность постановки

Спектакль начинается и заканчивается в формате репетиции театральной постановки, что придаёт ему свежесть и необычность. Режиссер Александр Марин отмечает, что «Дядюшкин сон» — это женская повесть, что для Достоевского — редкость. Здесь внимание сосредоточено на женском мире: на Марье Александровне, её дочери Зине и женском обществе, окружающем их. Это создание ярко подчеркивает борьбу женщин за влияние на судьбы горожан в современных реалиях.

Проблематика произведения

«Дядюшкин сон» затрагивает важные темы, такие как влияние окружающей среды на личные идеалы и выбор. Главная героиня Зина, желая помочь своему возлюбленному, идет на рискованный шаг, который, как она понимает, приведет к провалу. Режиссер подчеркивает, как мы теряем время, растрачивая его на бессмысленные вещи и глупости.

Не пропустите эту уникальную театральную интерпретацию классического произведения, которая поможет вам взглянуть на знакомую историю с новой стороны!

Декабрь
Январь
29 декабря понедельник
19:00
Театр Гоголя Москва, Казакова, 8
от 1000 ₽
16 января пятница
19:00
Театр Гоголя Москва, Казакова, 8
от 1000 ₽

Фотографии

Дядюшкин сон Дядюшкин сон Дядюшкин сон Дядюшкин сон Дядюшкин сон Дядюшкин сон

