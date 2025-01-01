Меню
Дядюшкин сон
Киноафиша Дядюшкин сон

Спектакль Дядюшкин сон

Постановка
Поколение. Сцена на улице Радио 12+
Продолжительность 2 часа 40 минут, 1 антракт
Возраст 12+

О концерте/спектакле

«Дядюшкин сон» по Ф. М. Достоевскому

Приглашаем вас на спектакль «Дядюшкин сон», основанный на произведении великого русского писателя Ф. М. Достоевского. Это история о благих намерениях и их последствиях, разворачивающаяся в провинциальном городе Мордасове во второй половине XIX века.

Сюжет

Князь К. случайно оказывается в Мордасове и за короткое время оказывается в центре интриги, созданной местным обществом. Успев за три дня стать участником ярких событий, он сталкивается с попытками склонить его к браку. Острый сюжет и пылкие страсти героев, переплетенные с их смирением и страданиями, создают атмосферу «грандиозного скандала», которая окажется интересной и близкой современному зрителю.

Интересные факты

  • Спектакль основан на одноименном произведении Достоевского, написанном в 1862 году.
  • В нем автор затрагивает темы любви, долга и социального давления, что делает его актуальным и сегодня.
  • Постановка сочетает элементы драмы и комедии, что позволяет глубже понять персонажей и их мотивацию.

Не пропустите!

Приходите на спектакль «Дядюшкин сон» и погрузитесь в мир Достоевского, полный страстей и неожиданных поворотов. Это уникальная возможность увидеть, как классическая литература оживает на сцене!

Режиссер
Вадим Данцигер
В ролях
Владимир Фролов
Юлия Киршина
Анастасия Елисеева
Александр Фастовский
Олег Луизо
