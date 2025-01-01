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Дядя Жорж
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Киноафиша Дядя Жорж

Спектакль Дядя Жорж

Постановка
Театр Сатиры 16+
Продолжительность 2 часа 50 минут, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 600₽

О концерте/спектакле

Спектакль по пьесам А. П. Чехова «Леший» и «Дядя Ваня»

«Дядя Жорж» — это постановка, основанная на пьесах А. П. Чехова «Леший» и «Дядя Ваня», где причудливо переплетаются невероятная легкость повествования и нарастающий драматизм сюжета. Действие происходит в старинной усадьбе с деревянным столом на большой террасе, где часто собирается дружная семья. Пространство погружает зрителя в атмосферу летнего безмятежного отдыха. В воображении возникает картинка старинного дома, окружённого цветущим садом, с лёгкими занавесками, колышущимися от ветра, и белоснежными костюмами гостей. Это мир, наполненный радостью, смехом, шутками и музыкой, но, как оказывается, под поверхностью скрываются глубокие переживания и внутренние конфликты.

Контраст светской жизни и внутренних переживаний
На первый взгляд, всё в порядке: гости собрались, разговоры за чаем, смех и веселье. Однако за этим идиллическим внешним миром скрываются страхи и невыраженные эмоции каждого персонажа. Сначала лёгкие светские беседы, постепенно перерастают в откровенные признания и покаяния. Смех сменяется криками отчаяния, а утопающий в зелени дом становится ареной для выяснения отношений.

Нарастающий драматизм
С каждым моментом атмосфера меняется, и то, что казалось безобидными светскими разговорами, превращается в эмоциональные взрывы. Скрытые переживания и невыраженные чувства начинают выплёскиваться наружу. Пасторально-безмятежный дом становится местом, где кипят страсти, где обостряются конфликты, а герои вынуждены сталкиваться с собственной внутренней борьбой. Постепенно внешний покой рушится, а напряжение в отношениях между персонажами становится всё более очевидным и неотвратимым.

Темы спектакля

  • Контраст между внешним спокойствием и внутренним хаосом: спектакль изображает борьбу между видимой гармонией и скрытыми переживаниями героев.
  • Драматический поворот: в какой-то момент лёгкие и светские разговоры превращаются в открытые конфликты и драматические откровения.
  • Разрушение иллюзий: дом, наполненный светом и радостью, становится ареной для эмоциональных столкновений, выявляющих скрытые страдания героев.

Постановка завораживает зрителя тем, как искусно она передаёт внутреннюю трансформацию персонажей, от лёгкости и гармонии к яростной, разрушительной борьбе, раскрывая глубину человеческих эмоций.

 

Режиссер
Сергей Газаров
В ролях
Федор Лавров
Юрий Васильев
Александра Мареева
Ангелина Стречина
Нина Корниенко

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
15 октября
Театр Сатиры Москва, Триумфальная пл., 2
19:00 от 600 ₽

Фотографии

Дядя Жорж Дядя Жорж Дядя Жорж Дядя Жорж Дядя Жорж Дядя Жорж Дядя Жорж

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