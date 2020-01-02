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Дядя Ваня
Билеты от 1500₽
Киноафиша Дядя Ваня

Спектакль Дядя Ваня

Постановка
Театр-студия Всеволода Шиловского 16+
Продолжительность 2 часа 20 минут, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Классическая постановка по А. П. Чехову

«Дядя Ваня» Театра-студии Всеволода Шиловского — это классическая постановка, в которой главным акцентом является искренность актерской игры. Режиссёрские и сценографические решения строго придерживаются традиций, что объясняется принадлежностью В. Н. Шиловского, одного из немногих представителей старой мхатовской школы, к этому направлению.

Жизнь в пустоте и безысходности

Действие происходит в усадьбе Серебрякова, полном комнате и пустоты. Каждый из героев, заключённых в этом замкнутом пространстве, сталкивается с личным несчастьем и одиночеством. Это непреодолимое чувство отчаяния скрывается за масками — нелепыми шутками, лживой доброжелательностью или философскими рассуждениями, подогреваемыми алкоголем.

Меланхолия, страсть и роковые последствия

На фоне растущего напряжения между героями появляются чувства любви, ревности и зависти, которые приводят к драматическим последствиям, изменяющим жизни каждого из них. Эти столкновения человеческих слабостей становятся неотъемлемой частью пьесы, где трагедия и юмор сливаются в единую ткань.

Подлинная любовь и конфликт судеб

Спектакль раскрывает перед зрителями глубокие эмоции и внутренние противоречия, заставляя задуматься о жизни, любви и непреложных судьбах, которые, как в настоящем чеховском произведении, непредсказуемо меняются в самый неожиданный момент.

Режиссер
Всеволод Шиловский
Всеволод Шиловский
В ролях
Всеволод Шиловский
Всеволод Шиловский
Анна Чепенко
Виктория Пархоменко
Глеб Гузей
Мадина Дасаева

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
26 июля
Театр-студия Всеволода Шиловского Москва, Петровка, 17, стр. 2
18:00 от 1500 ₽

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