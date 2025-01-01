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Дядя Ваня
Киноафиша Дядя Ваня

Спектакль Дядя Ваня

Постановка
Театр на Васильевском 16+
Продолжительность 2 часа 45 минут
Возраст 16+

О концерте/спектакле

«Дядя Ваня» — мир локальных страстей в постановке Владимира Туманова

Владимир Туманов предлагает своё видение знаменитой пьесы Антона Чехова "Дядя Ваня". В этой постановке каждый из героев погружён в мир собственных страстей и навязчивых идей, которые определяют их поступки и судьбы. Пространство, в котором они существуют, кажется замкнутым и тесным, будто в нём не хватает воздуха для жизни и свободы.

Локальный мир и внутренние противоречия

Герои спектакля словно мечутся в этом тесном мирке, где их чувства порой выглядят чрезмерными и надрывными. Однако для зрителей, наблюдающих за их внутренними терзаниями, их поведение может показаться смешным и нелепым. Несмотря на это, в этих проявлениях чувств кроется подлинная трогательность и искренность.

Комизм и драма

Сочетание комизма и драмы делает «Дядю Ваню» в постановке Туманова глубоко человечной историей, где каждое переживание обретает истинную эмоциональную силу. Спектакль приглашает зрителей не только смеяться над нелепыми ситуациями, но и сопереживать героям, чьи стремления и внутренние противоречия знакомы каждому.

Постановка Владимира Туманова — это свежий взгляд на классику, в котором тесно переплетаются чувства, страсть и житейская мудрость.

Режиссер
Владимир Туманов
В ролях
Михаил Николаев
Наталья Кутасова
Елена Мартыненко
Сергей Лысов
Татьяна Малягина

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 30 сентября
Театр на Васильевском Санкт-Петербург, Средний просп. В.О., 48
19:00 от 700 ₽

Фотографии

Дядя Ваня Дядя Ваня

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