Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Дядя Ваня
Киноафиша Дядя Ваня

Спектакль Дядя Ваня

Постановка
Театр им. Ленсовета 12+
Продолжительность 3 часа, 1 антракт
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Спектакль «Дядя Ваня» Юрия Бутусова

О спектакле

В интерпретации Юрия Бутусова классическая пьеса Антона Чехова «Дядя Ваня» предстает перед зрителями в совершенно новом свете. Здесь персонажи словно сброшены со своих привычных мест, представая перед зрителем во всей своей душевной наготе и противоречивости. Бутусов смело отказывается от традиционных чеховских интонаций, разрывая привычную паутину взаимоотношений и создавая пеструю, но глубоко нюансированную картину человеческих чувств и эмоций.

Персонажи и исполнение

Каждый герой — это отдельный мир, вытянутый из ткани действия и выставленный на показ со всеми своими слабостями и очарованием. Звезды театральной сцены, играющие в спектакле, передают трагикомическую борьбу персонажей с мироустройством. В каждом из них мы видим то величие, то жалкость, которые чередуются в стремлении к счастью — такому естественному, но одновременно абсурдному.

Стиль и атмосфера

Спектакль наполнен эксцентрикой, гротеском и буффонадой, но за этой яркой обёрткой скрывается глубокий разговор о человеке и его жажде счастья. Трагикомическая клоунада Бутусова не оставляет равнодушным, открывая перед зрителем новые грани классического произведения. Это спектакль, который разрушает привычные границы восприятия и заставляет задуматься о вечных вопросах жизни и счастья.

Приглашаем на спектакль

Не пропустите уникальную возможность увидеть, как Юрий Бутусов переосмысляет бессмертную пьесу Чехова, превращая её в яркий, многослойный и глубокий спектакль, который навсегда останется в вашей памяти.

Режиссер
Юрий Бутусов
В ролях
Сергей Мигицко
Наталья Шамина
Ольга Муравицкая
Александр Новиков
Сергей Перегудов

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 21 сентября
Театр им. Ленсовета Санкт-Петербург, Владимирский просп., 12
18:00 от 600 ₽
Санкт-Петербург, 28 октября
Театр им. Ленсовета Санкт-Петербург, Владимирский просп., 12
19:00 от 600 ₽
Санкт-Петербург, 11 ноября
Театр им. Ленсовета Санкт-Петербург, Владимирский просп., 12
19:00 от 600 ₽
Санкт-Петербург, 4 декабря
Театр им. Ленсовета Санкт-Петербург, Владимирский просп., 12
19:00 от 600 ₽
Санкт-Петербург, 16 января
Театр им. Ленсовета Санкт-Петербург, Владимирский просп., 12
19:00 от 600 ₽

В ближайшие дни

Бешеные деньги
12+
Комедия
Бешеные деньги
25 июля в 19:00 Театр комедии им. Акимова
от 1300 ₽
Теремок
0+
Детский Кукольный Интерактивный
Теремок
27 июля в 11:00 Малышок
от 950 ₽
Блонди
16+
Драма
Блонди
22 августа в 18:00 Камерный театр «Площадка на Грибоедова»
от 800 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше