Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Наследник» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Дядя Ваня
Киноафиша Дядя Ваня

Спектакль Дядя Ваня

Постановка
Театр музыкально-пластической драмы «Преображение» 12+
Продолжительность 150 минут
Возраст 12+

О спектакле

«Дядя Ваня» А.П. Чехова на сцене театра «Преображение»

Театр музыкально-пластической драмы «Преображение» представит спектакль по пьесе Антона Чехова «Дядя Ваня». Эта классическая работа исследует сложные психологические и эмоциональные мотивы своих героев, которые говорят не то, что думают, и любят не тех, кого хотят.

Чеховский юмор и сострадание к персонажам дополняют драматическую основу произведения. В ходе спектакля зрителям предстоит задуматься о поиске смысла жизни и счастья, соприкасаясь с повседневной суетой. Спектакль особенно понравится тем, кто ценит глубокие психологические размышления и богатство чеховских мотивов.

О спектакле

В «Дяде Ване» Чехов создает мир, в котором герои испытывают страх перед изменениями и не могут сделать даже малейший шаг к переменам. Это создает уникальное напряжение, заставляющее зрителей задуматься о вечных вопросах человеческого существования: как найти свое место в жизни и что такое настоящее счастье.

 

Купить билет на спектакль Дядя Ваня

Помощь с билетами
В других городах
Февраль
Март
28 февраля суббота
18:00
Театр музыкально-пластической драмы «Преображение» Нижний Новгород, Июльских Дней, 21/96
от 1000 ₽
21 марта суббота
18:00
Театр музыкально-пластической драмы «Преображение» Нижний Новгород, Июльских Дней, 21/96
от 1000 ₽

Фотографии

Дядя Ваня Дядя Ваня Дядя Ваня

В ближайшие дни

Охота на Красную Шапочку
6+
Детский Драма
Охота на Красную Шапочку
29 марта в 11:00 Театр музыкально-пластической драмы «Преображение»
от 600 ₽
Разговоры влюбленных
16+
Комедия
Разговоры влюбленных
27 февраля в 19:00 Творческое объединение «Нетеатр»
от 1000 ₽
Тайное общество домашних животных
12+
Детский
Тайное общество домашних животных
11 апреля в 12:00 Творческое объединение «Нетеатр»
от 800 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше