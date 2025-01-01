Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Дядя Ваня
Киноафиша Дядя Ваня

Спектакль Дядя Ваня

Постановка
Красный факел 18+
Режиссер Андрей Прикотенко
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Новый взгляд на классику: «Дядя Ваня» в театре «Красный факел»

В декабре художественный руководитель театра «Красный факел» Андрей Прикотенко представит свой новый спектакль — пьесу Антона Чехова «Дядя Ваня». Эта работа продолжает линию театра, ориентированную на произведения русской классики, и вносит свежий взгляд в известное произведение.

Спектакль как часть трилогии

Интересно, что «Дядя Ваня» станет частью концептуальной трилогии. Ранее в театре были представлены спектакли «Мертвые души» и «Бесы», где в центре сюжета оказывается человек, оказавшийся в ловушке окружающих. Это создает уникальную dramaturgical параллель и подчеркивает социальные вопросы, которые актуальны и сегодня.

Сценическое оформление

Как и в предыдущих работах, над сценическим оформлением спектакля работает постоянный соавтор Андрея Прикотенко — Ольга Шаишмелашвили. Она продолжает развивать идею бесконечного пространства, создавая визуальный образ, который усилит эмоциональную нагрузку произведения.

Почему стоит увидеть?

Спектакль «Дядя Ваня» обещает быть не только погружающим в мир классики, но и актуальным в контексте современных человеческих конфликтов. Кто мы и какую роль играем в жизни друг друга — эти вопросы звучат живо и по-новому благодаря мастерству режиссера и творческой команды.

Не пропустите возможность увидеть новый взгляд на известную классику в постановке театра «Красный факел»!

Купить билет на спектакль Дядя Ваня

Помощь с билетами
В других городах
Декабрь
19 декабря пятница
18:30
Красный факел Новосибирск, Ленина, 19
от 500 ₽
20 декабря суббота
18:00
Красный факел Новосибирск, Ленина, 19
от 500 ₽
21 декабря воскресенье
18:00
Красный факел Новосибирск, Ленина, 19
от 500 ₽

В ближайшие дни

Леди Макбет Мценского уезда
18+
Драма
Леди Макбет Мценского уезда
26 ноября в 18:30 Красный факел
от 500 ₽
Золушка
6+
Балет
Золушка
20 сентября в 18:00 НОВАТ
от 1000 ₽
Волшебник Изумрудного города
0+
Детский Музыка
Волшебник Изумрудного города
3 ноября в 12:00 Дом ученых
от 700 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше