Дядя Ваня
Киноафиша Дядя Ваня

Спектакль Дядя Ваня

16+
Продолжительность 3 часа, 1 антракт
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Дядя Ваня: Чеховская классика в Новосибирске

Театральный центр «Энергия» приглашает зрителей на спектакль по знаменитой пьесе А.П. Чехова «Дядя Ваня». Занимательные сцены из деревенской жизни, глубокие психологические конфликты и меланхолия — все это ждет вас на сцене.

О спектакле

Спектакль подготовлен студентами 4 курса специализации «Артист драматического театра и кино» под руководством мастера М.А. Шелевер. Режиссирует постановку Марина Андреевна Шелевер, а художником выступила Наталья Александровна Калинина, создавшая неповторимую атмосферу, столь характерную для Чехова.

Тайны жизни на сцене

«Дядя Ваня» — это не просто пьеса, это отражение сложных человеческих отношений и взаимодействий, которые актуальны и сегодня. Каждый персонаж, будто бы знакомый вам по жизни, поможет заглянуть в глубины душевного мира и осознать важность простых мгновений.

Почему стоит посетить?

Постановка обещает быть яркой и эмоциональной. Не упустите возможность погрузиться в атмосферу чеховского театра, который умеет исследовать глубину человеческой сущности и привносить в повседневность нотки философии.

Мы уверены, что этот спектакль оставит у вас много мыслей и впечатлений, которыми вы захотите поделиться с друзьями.

30 сентября вторник
18:30
Театральный центр «Энергия» Новосибирск, Красный просп., 171/4
от 300 ₽
4 октября суббота
17:00
Театральный центр «Энергия» Новосибирск, Красный просп., 171/4
от 400 ₽
18 октября суббота
17:00
Театральный центр «Энергия» Новосибирск, Красный просп., 171/4
от 400 ₽

