Спектакль Дядя Ваня

Спектакль о любви и утрате: свежий взгляд на Чехова

Мы предлагаем вам уникальный подход к известной пьесе Антона Павловича Чехова, сосредоточившись на истории семьи, лишенной любви и взаимопонимания. Каждый персонаж жаждет тепла и близости, и именно стремление к любви становится главной темой нашего спектакля.

Когда-то эта семья была счастлива, но теперь ее устои рушатся. Главные герои живут прошлым, не желая принимать действительность, что делает их жизнь невыносимой. Спектакль исследует, как трудно пережить утрату близкого человека и возможно ли жить, когда рухнули все надежды и мечты. Столкновение с неумолимой реальностью порождает страх перед будущим.

Персонажи

Серебряков Александр Владимирович , отставной профессор - Григорий Кетов

, отставной профессор - Григорий Кетов Елена Андреевна , его жена - Анфиса Ефимова

, его жена - Анфиса Ефимова Софья Александровна (Соня) , его дочь от первого брака - Ксения Задорина

, его дочь от первого брака - Ксения Задорина Войницкая Мария Васильевна , вдова тайного советника - Александра Осадчая

, вдова тайного советника - Александра Осадчая Войницкий Иван Петрович , ее сын - Михаил Шестаков

, ее сын - Михаил Шестаков Астров Михаил Львович , врач - Никита Светлицкий

, врач - Никита Светлицкий Телегин Илья Ильич , обедневший помещик - Георгий Краснов

, обедневший помещик - Георгий Краснов Марина , старая няня - Анастасия Назаренко

, старая няня - Анастасия Назаренко Работник - Даниил Смолкин

- Даниил Смолкин Вера Петровна, покойница, Сонечкина мать - Анастасия Зелëнкина

Команда спектакля

Режиссёр - Павел Ломакин

- Павел Ломакин Постановщик пластики - Георгий Краснов

- Георгий Краснов Художник по свету - Евгений Павлов

- Евгений Павлов Звукорежиссёр - Владислав Солдатенков

Не упустите возможность увидеть это проникновенное исследование человеческих отношений и эмоций на сцене.