Спектакль Дядя Ваня

Спектакль о любви и утрате: свежий взгляд на Чехова
Мы предлагаем вам уникальный подход к известной пьесе Антона Павловича Чехова, сосредоточившись на истории семьи, лишенной любви и взаимопонимания. Каждый персонаж жаждет тепла и близости, и именно стремление к любви становится главной темой нашего спектакля.
Когда-то эта семья была счастлива, но теперь ее устои рушатся. Главные герои живут прошлым, не желая принимать действительность, что делает их жизнь невыносимой. Спектакль исследует, как трудно пережить утрату близкого человека и возможно ли жить, когда рухнули все надежды и мечты. Столкновение с неумолимой реальностью порождает страх перед будущим.
Персонажи
- Серебряков Александр Владимирович, отставной профессор - Григорий Кетов
- Елена Андреевна, его жена - Анфиса Ефимова
- Софья Александровна (Соня), его дочь от первого брака - Ксения Задорина
- Войницкая Мария Васильевна, вдова тайного советника - Александра Осадчая
- Войницкий Иван Петрович, ее сын - Михаил Шестаков
- Астров Михаил Львович, врач - Никита Светлицкий
- Телегин Илья Ильич, обедневший помещик - Георгий Краснов
- Марина, старая няня - Анастасия Назаренко
- Работник - Даниил Смолкин
- Вера Петровна, покойница, Сонечкина мать - Анастасия Зелëнкина
Команда спектакля
- Режиссёр - Павел Ломакин
- Постановщик пластики - Георгий Краснов
- Художник по свету - Евгений Павлов
- Звукорежиссёр - Владислав Солдатенков
Не упустите возможность увидеть это проникновенное исследование человеческих отношений и эмоций на сцене.