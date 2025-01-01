Меню
Дядя Ваня
Билеты от 500₽
Киноафиша Дядя Ваня

Спектакль Дядя Ваня

16+
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 500₽

О концерте/спектакле

Спектакль о любви и утрате: свежий взгляд на Чехова

Мы предлагаем вам уникальный подход к известной пьесе Антона Павловича Чехова, сосредоточившись на истории семьи, лишенной любви и взаимопонимания. Каждый персонаж жаждет тепла и близости, и именно стремление к любви становится главной темой нашего спектакля.

Когда-то эта семья была счастлива, но теперь ее устои рушатся. Главные герои живут прошлым, не желая принимать действительность, что делает их жизнь невыносимой. Спектакль исследует, как трудно пережить утрату близкого человека и возможно ли жить, когда рухнули все надежды и мечты. Столкновение с неумолимой реальностью порождает страх перед будущим.

Персонажи

  • Серебряков Александр Владимирович, отставной профессор - Григорий Кетов
  • Елена Андреевна, его жена - Анфиса Ефимова
  • Софья Александровна (Соня), его дочь от первого брака - Ксения Задорина
  • Войницкая Мария Васильевна, вдова тайного советника - Александра Осадчая
  • Войницкий Иван Петрович, ее сын - Михаил Шестаков
  • Астров Михаил Львович, врач - Никита Светлицкий
  • Телегин Илья Ильич, обедневший помещик - Георгий Краснов
  • Марина, старая няня - Анастасия Назаренко
  • Работник - Даниил Смолкин
  • Вера Петровна, покойница, Сонечкина мать - Анастасия Зелëнкина

Команда спектакля

  • Режиссёр - Павел Ломакин
  • Постановщик пластики - Георгий Краснов
  • Художник по свету - Евгений Павлов
  • Звукорежиссёр - Владислав Солдатенков

Не упустите возможность увидеть это проникновенное исследование человеческих отношений и эмоций на сцене.

Режиссер
Павел Ломакин
В ролях
Григорий Кетов
Анфиса Ефимова
Ксения Задорина
Александра Осадчая
Михаил Шестаков

Расписание

27 августа
Арт-центр ИСИ Москва, Берсеневская наб., 8, стр. 1, вход из Берсеневского пер.
19:00 от 500 ₽

