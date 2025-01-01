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Дядя Ваня
Билеты от 500₽
Киноафиша Дядя Ваня

Спектакль Дядя Ваня

12+
Продолжительность 3 часа, 1 антракт
Возраст 12+
Билеты от 500₽

О концерте/спектакле

Спектакль «Дядя Ваня» в Московском драматическом Открытом театре

Московский драматический Открытый театр представляет спектакль по пьесе А.П. Чехова «Дядя Ваня». Это произведение, известное своей глубиной и многослойностью, погружает зрителей в мир человеческих страстей и переживаний, разыгрывающихся в уединенной усадьбе.

Сюжет и темы

В «Дяде Ване» переплетаются судьбы героев, которые ведут скромную жизнь и сталкиваются с непростыми эмоциями. Здесь за чашечкой чая разворачиваются драмы, полные трагической безответной любви: дядя Ваня влюблён в прекрасную Елену Андреевну, новую жену профессора Серебрякова, а Соня, племянница Вани, испытывает чувства к доктору Астрову. Ревность Вани к успешному, но бездарному Серебрякову и грусть о быстротечности жизни создают атмосферу, полную нежного юмора и глубоких размышлений о человеческих отношениях.

Уникальность постановки

Спектакль «Дядя Ваня» — это не просто театральная адаптация, а настоящая энциклопедия человеческой жизни с её радостями и горестями. Мы приглашаем вас вместе с нами исследовать эти тонкие грани жизни и, возможно, узнать что-то новое о себе.

Актерский состав

В спектакле выступают:

  • Серебряков Александр Владимирович — Василь Сулейманов
  • Елена Андреевна — Дарья Марусова
  • Софья Александровна (Соня) — Полина Кузнецова
  • Войницкая Мария Васильевна — Ольга Тимофеева
  • Войницкий Иван Петрович — Виктор Коростень
  • Астров Михаил Львович — Александр Белкин
  • Телегин Илья Ильич — Руслан Рзаев
  • Марина — Наталия Васильева
  • Работник — Владимир Мошаров

Режиссура

Постановка спектакля осуществлена Владимиром Мошаровым, который сумел передать всю глубину и многообразие человеческих эмоций, заложенных в произведении Чехова.

Не упустите возможность увидеть этот шедевр театрального искусства и погрузиться в мир «Дяди Вани». Ждем вас в Московском драматическом Открытом театре!

Купить билет на спектакль

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
22 ноября
ЦНК «Мир искусств» Москва, Смоленская наб., 5/13
19:00 от 500 ₽

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