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Дядя Ваня
Киноафиша Дядя Ваня

Спектакль Дядя Ваня

16+
Режиссер Степан Пектеев
Продолжительность 1 час 40 минут, без антаркта
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Премьера спектакля «Дядя Ваня» на XVI Фестивале «Александринский»

Спектакль «Дядя Ваня» по пьесе А. П. Чехова — это уникальная коллаборация двух национальных театров России: Башкирского академического театра драмы им. М. Гафури и Марийского национального театра драмы им. М. Шкетана. Премьера пройдет под поддержкой Ассоциации национальных театров России.

Язык исполнения и перевод

Язык исполнения — башкирский и марийский. Зрители смогут воспользоваться титрами для лучшего понимания.

Постановочная группа

  • Режиссер-постановщик: Степан Пектеев
  • Художник-постановщик: Катерина Андреева
  • Композитор: Евгений Роднянский

Действующие лица и исполнители

  • Фанис Рахметов: Серебряков Александр Владимирович
  • Милена Сираева: Елена Андреевна
  • Лилия Галина: Софья Александровна (Соня)
  • Эльвира Юнусова: Мария Васильевна
  • Азат Валитов: Войницкий Иван Петрович
  • Руслан Хайсаров: Астров Михаил Львович
  • Ильсур Баимов: Телегин Илья Ильич
  • Гузяль Маликова: Марина

Сюжет и концепция

Спектакль исследует «парадокс человеческого существования». Главные герои поглощены повседневными заботами и упускают важные поворотные точки судьбы. В этой интерпретации «Дядя Ваня» остается верным традициям психологического театра, но в то же время звучит современно. Зрители приглашаются размышлять о времени, утраченных шансах и вечных вопросах человеческого бытия.

Чехов показывает, как человек на распутье жизни вдруг оглядывается назад и осознает, что его самое сокровенное желание — проснуться однажды и начать всё заново. Возможно ли это? Или время безвозвратно уходит, оставляя нас в плену несбывшихся надежд?

О режиссере

Степан Пектеев — известный режиссер, ставивший спектакли в театрах Москвы, Санкт-Петербурга, Хабаровска, Кирова, Пермского края и Таллина. Его digital-спектакль «Гамлет. Машина. Цемент», созданный для Марийского национального театра, был номинирован на Премию «Золотая маска» и получил гран-при фестиваля «Йошкар-Ола театральная-2023». Пектеев предпочитает работать с авторскими сценариями, погружаясь в изучение документальных и исторических материалов.

О театре

Башкирский государственный академический театр драмы имени Мажита Гафури находится в Уфе и носит имя народного поэта Башкортостана. Театр гастролирует не только по Башкортостану и Татарстану, но и по всей России, а также за границей, выступая в таких странах, как Сирия, Турция, Китай, Казахстан и Венгрия. Репертуар театра включает национальную классику и современные произведения, активно экспериментируя с новыми формами.

В 2019 году спектакль «Зулейха открывает глаза» был номинирован на «Золотую маску» и стал лауреатом в номинации «За сценическое прочтение романа Гузели Яхиной». Театр продолжает развивать национальный дух и культурные традиции, представляя разнообразные жанры и авторов.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 13 сентября
Александринский театр Санкт-Петербург, пл. Островского, 6
19:00 от 500 ₽

Фотографии

Дядя Ваня Дядя Ваня Дядя Ваня Дядя Ваня Дядя Ваня Дядя Ваня Дядя Ваня Дядя Ваня Дядя Ваня Дядя Ваня Дядя Ваня Дядя Ваня

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