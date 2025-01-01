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Дядя Ваня
Киноафиша Дядя Ваня

Спектакль Дядя Ваня

Постановка
Омский театр драмы 16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Спектакль «Дядя Ваня» Омского драматического театра на Фестивале «Золотая Маска»

Спектакль «Дядя Ваня» – это уникальная интерпретация классического произведения Антона Чехова, созданная режиссером Георгием Цхвиравой. В этом спектакле зрители погружаются в мир деревенской жизни, где разворачивается история о потерянном времени и последствиях упущенных возможностей.

Смысл и эмоции

Каждый поступок, каждое движение души в этом спектакле происходит в контексте времени. Главный герой, дядя Ваня, осознает, что упустил момент для принятия важного решения и совершения поступка. Это приводит к глубочайшему внутреннему конфликту, где герой, как и многие из нас, начинает искать виноватых. «Ведь это было так возможно», – говорит он, осознавая, что настоящая причина его страданий кроется в нем самом.

Визуальные и звуковые ощущения

Артисты Омского драматического театра с успехом передают на сцене всю палитру чувств, которые возникают вместе с неожиданно появившимися эмоциями. Зрители смогут ощутить не только вкус, но и цвет, и запах момента, который, к сожалению, оказывается уже безвозвратно упущенным. В результате, судьбы героев оказываются под угрозой разрушения.

 

Режиссер
Георгий Цхвирава
В ролях
Виталий Семенов
Юлия Пошелюжная
Кристина Лапшина
Олег Теплоухов
Артем Кукушкин

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Омск, 30 октября
Омский театр драмы Омск, Ленина, 8а
19:00

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