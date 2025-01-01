Спектакль Дядя Ваня

Меню
Дядя Ваня
Постановка
Театр драматических импровизаций 12+
Продолжительность 1 час 30 минут
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Хрестоматийная пьеса Антона Павловича Чехова от Театра драматических импровизаций

В этом сезоне зрители смогут увидеть классическую пьесу Антона Чехова «Дядя Ваня», которая погружает нас в мир размеренной деревенской жизни, потрясаемой визитом городской пары — пожилого ученого Серебрякова и его очаровательной жены Елены Алексеевны.

Сюжет и тематика

События пьесы разворачиваются на фоне привычного уклада, который рушится под натиском красоты и праздности. Главные герои — дядя Ваня, Соня и доктор Астров — сталкиваются с истинными желаниями и внутренними конфликтами. В то время как жизнь с каждым днем становится все более бессмысленной и серой, они вынуждены осознать, что предают себя, отказываясь от мечты о любви и счастье.

Философские размышления

Чехов создает сложный и глубокий портрет человеческой души, акцентируя внимание на ежедневных выборах, которые формируют нашу судьбу. Пьеса затрагивает темы страдания, любви и поиска смысла, заставляя зрителей задуматься о собственном существовании и ценностях.

Интересные факты

«Дядя Ваня» была написана в 1897 году и с тех пор стала одной из самых исполняемых пьес Чехова. Интересно, что сам автор не был полностью доволен своим произведением и считал его неудачным. Однако именно эта пьеса открыла новую эпоху в театральном искусстве и продолжает оставаться актуальной во все времена.

Не упустите возможность увидеть эту захватывающую интерпретацию на сцене. Приходите и погружайтесь в мир глубоких чувств и философских размышлений!

Режиссер
Федор Баличев
В ролях
Фалес Зинковский
Сергей Смирнов
Лидия Тригубенко
Ксения Пилипенко
Александр Сорвин

Купить билет на спектакль

Расписание

Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 26 сентября
Театр драматических импровизаций Санкт-Петербург, просп. Стачек, 72, ДК им. Газа
19:30 от 800 ₽

Фотографии

Дядя Ваня Дядя Ваня

