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Дядя Степа. «Говорят, под Новый год...»
Киноафиша Дядя Степа. «Говорят, под Новый год...»

Спектакль Дядя Степа. «Говорят, под Новый год...»

0+
Продолжительность 1 час 10 минут
Возраст 0+

О спектакле

Новогоднее семейное представление с любимым героем 

О шоу

Новогодний спектакль «Дядя Стёпа» — это долгожданное семейное представление, где оживает любимый герой произведений Сергея Михалкова. Вместе с персонажами его стихотворений Дядя Стёпа отправляется в погоню за загадочным хулиганом, спасая детей из сложных и опасных ситуаций. Путь полон препятствий, но добрый герой находит новых друзей и приближает настоящее новогоднее чудо. Спектакль подарит детям волшебные эмоции, а взрослым напомнит о собственном детстве.

Что ждет зрителей

  • Волшебная атмосфера новогоднего шоу
  • Увлекательные приключения Дяди Стёпы и его друзей
  • Сцены спасения и неожиданные повороты событий
  • Возможность загадать заветное желание!

Правила посещения

  • Вход в зал открыт за 40 минут до начала шоу
  • Вход только по билетам, которые дают право на получение подарка
  • Дети до 3 лет могут посещать спектакль по одному билету со взрослым и сидеть у него на коленях.

Присоединяйтесь к волшебному новогоднему путешествию и создайте для своей семьи незабываемые воспоминания!

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