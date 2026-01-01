Спектакль Дядя Степа. «Говорят, под Новый год...»

Новогоднее семейное представление с любимым героем

О шоу

Новогодний спектакль «Дядя Стёпа» — это долгожданное семейное представление, где оживает любимый герой произведений Сергея Михалкова. Вместе с персонажами его стихотворений Дядя Стёпа отправляется в погоню за загадочным хулиганом, спасая детей из сложных и опасных ситуаций. Путь полон препятствий, но добрый герой находит новых друзей и приближает настоящее новогоднее чудо. Спектакль подарит детям волшебные эмоции, а взрослым напомнит о собственном детстве.

Что ждет зрителей

Волшебная атмосфера новогоднего шоу

Увлекательные приключения Дяди Стёпы и его друзей

Сцены спасения и неожиданные повороты событий

Возможность загадать заветное желание!

Правила посещения

Вход в зал открыт за 40 минут до начала шоу

Вход только по билетам, которые дают право на получение подарка

Дети до 3 лет могут посещать спектакль по одному билету со взрослым и сидеть у него на коленях.

Присоединяйтесь к волшебному новогоднему путешествию и создайте для своей семьи незабываемые воспоминания!