Спектакль Дядя Степа. «Говорят, под Новый год...»

Новогодний спектакль «Дядя Стёпа» — это долгожданное семейное представление, где оживает любимый герой произведений Сергея Михалкова. Вместе с персонажами его стихотворений Дядя Стёпа отправляется в погоню за загадочным хулиганом, спасая детей из сложных и опасных ситуаций. Путь полон препятствий, но добрый герой находит новых друзей и приближает настоящее новогоднее чудо. Спектакль подарит детям волшебные эмоции, а взрослым напомнит о собственном детстве.
Присоединяйтесь к волшебному новогоднему путешествию и создайте для своей семьи незабываемые воспоминания!