Мастер-класс по созданию авторской книги в Красноярске

Приглашаем всех желающих на двухдневный мастер-класс по созданию авторской книги, который пройдет в Красноярском музейном центре «Площадь Мира». Участников ждут два занятия: теоретическое и практическое.

О мастере

Мастер-класс проведет Элина Гусарова — известная художница и автор книги «Эос», которая стала лауреаткой премии SCAN Awards в номинации «Произведение года». В своей работе Элина предлагает визуальное путешествие по уникальному ландшафту «Красноярских Столбов», став проводником в мир причудливых скал, основываясь на девятилетнем опыте жизни внутри культуры столбизма.

Что вас ждет

На занятиях участники узнают о процессе создания и издания авторских книг, получат практические навыки и советы от профессионала. Это отличный шанс погрузиться в мир книг и открыть для себя новые горизонты творчества.

Не упустите возможность научиться создавать уникальные книги под руководством опытного мастера!