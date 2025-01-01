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Двухдневный мастер-класс по созданию авторской книги
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Двухдневный мастер-класс по созданию авторской книги

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Мастер-класс по созданию авторской книги в Красноярске

Приглашаем всех желающих на двухдневный мастер-класс по созданию авторской книги, который пройдет в Красноярском музейном центре «Площадь Мира». Участников ждут два занятия: теоретическое и практическое.

О мастере

Мастер-класс проведет Элина Гусарова — известная художница и автор книги «Эос», которая стала лауреаткой премии SCAN Awards в номинации «Произведение года». В своей работе Элина предлагает визуальное путешествие по уникальному ландшафту «Красноярских Столбов», став проводником в мир причудливых скал, основываясь на девятилетнем опыте жизни внутри культуры столбизма.

Что вас ждет

На занятиях участники узнают о процессе создания и издания авторских книг, получат практические навыки и советы от профессионала. Это отличный шанс погрузиться в мир книг и открыть для себя новые горизонты творчества.

Не упустите возможность научиться создавать уникальные книги под руководством опытного мастера!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Красноярск, 13 августа
Красноярский музейный центр «Площадь Мира» Красноярск, пл. Мира, 1
19:00 от 800 ₽
Красноярск, 17 августа
Красноярский музейный центр «Площадь Мира» Красноярск, пл. Мира, 1
14:00 от 800 ₽

В ближайшие дни

Экскурсия по новым выставкам
0+
Экскурсия
Экскурсия по новым выставкам
28 августа в 19:00 Красноярский музейный центр «Площадь Мира»
от 550 ₽
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0+
Экскурсия
Экскурсия по новым выставкам
15 августа в 15:00 Красноярский музейный центр «Площадь Мира»
от 550 ₽
Экскурсия по новым выставкам
0+
Экскурсия
Экскурсия по новым выставкам
31 июля в 19:00 Красноярский музейный центр «Площадь Мира»
от 550 ₽
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