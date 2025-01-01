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Двойной стендап
Киноафиша Двойной стендап

Двойной стендап

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Двойной стендап: Юмористический концерт в Красноярске

Приглашаем вас на уникальный юмористический концерт «Двойной стендап», который состоится в Закрытом клубе «64/6» в Красноярске. Этот вечер станет настоящим праздником смеха для всех любителей стендап-комедии!

Что ожидает зрителей?

На сцене выступят два ярких комика, которые готовы поделиться своими остроумными наблюдениями и жизненными ситуациями, превращая их в захватывающие истории. Каждый из них обладает уникальным стилем и подходом к юмору, что создаст неповторимую атмосферу вечера.

Где и когда?

Концерт пройдет в уютном Закрытом клубе «64/6», который славится своей атмосферой и качественным звуком. Не упустите возможность стать частью этого события, которое состоится в ближайшие выходные!

Не забудьте!

Рекомендуем заранее забронировать билеты, так как места быстро расходятся. Приходите с друзьями и готовьтесь к незабываемому вечеру, полному смеха и хорошего настроения!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Красноярск, 16 августа
Дом Красноярск, просп. Мира, 49
19:00 от 400 ₽

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