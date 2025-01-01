Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Двойник
Киноафиша Двойник

Спектакль Двойник

Постановка
Краснодарский театр драмы им. Горького 16+
Продолжительность 2 часа 10 минут, 1 антракт
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Спектакль о борьбе с самим собой по одноименнонной повести Ф. М. Достоевского

Титулярный советник Яков Петрович Голядкин - человек активный, стремящийся достичь высот в обществе. Повышение по службе и сватовство к первой невесте Петербурга манят его, как никогда ранее. Однако на пути к заветной цели возникает неожиданное препятствие - его двойник.

Кто же этот двойник?

Неожиданно возникшая точная копия Якова Петровича становится его главным конкурентом. Все вокруг не замечают этого странного совпадения, но отличие одно: новый «Яков» оказывается улучшенной версией оригинала. Он смелее, инициативнее и более старателен, чем сам Голядкин.

Вызов для Якова

Двойник так быстро встраивается в жизнь главного героя, что Яков оказывается под угрозой утраты своей «нормальности». Ему предстоит решить, кто же является настоящим охотником, а кто - жертвой. «Говорят, что птица сама летит на охотника. Правда, и готов согласиться… Но кто здесь охотник, кто птица? Это еще вопрос», - размышляет он.

Интересные факты о спектакле

  • Спектакль основан на произведении Ф.М. Достоевского «Двойник», что придаёт ему особую глубину и актуальность.
  • В постановке участвуют известные актеры, которые уже зарекомендовали себя в театральной среде.
  • Режиссер спектакля - обладатель нескольких театральных наград, известный своим нестандартным подходом к классике.

Не упустите возможность увидеть эту захватывающую историю о борьбе с собственными демонами на сцене. Спектакль обещает стать настоящим событием театрального сезона!

Режиссер
Ярослав Рахманин
В ролях
Алексей Мосолов
Ольга Вавилова
Евгения Белова
Егор Любарец
Алексей Сухоручко

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Краснодар, 7 ноября
Краснодарский театр драмы им. Горького Краснодар, Красноармейская, 110
18:30 от 400 ₽

В ближайшие дни

Щелкунчик 2.0
0+
Детские елки Детский
Щелкунчик 2.0
8 января в 16:00 Дворец искусств «Премьера»
от 500 ₽
Щелкунчик 2.0
0+
Детские елки Детский
Щелкунчик 2.0
10 января в 16:00 Дворец искусств «Премьера»
от 500 ₽
16+
Опера
Евгений Онегин
7 ноября в 18:30 Краснодарский музыкальный театр «Премьера»
от 600 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше