Спектакль Двойник

Спектакль о борьбе с самим собой по одноименнонной повести Ф. М. Достоевского

Титулярный советник Яков Петрович Голядкин - человек активный, стремящийся достичь высот в обществе. Повышение по службе и сватовство к первой невесте Петербурга манят его, как никогда ранее. Однако на пути к заветной цели возникает неожиданное препятствие - его двойник.

Кто же этот двойник?

Неожиданно возникшая точная копия Якова Петровича становится его главным конкурентом. Все вокруг не замечают этого странного совпадения, но отличие одно: новый «Яков» оказывается улучшенной версией оригинала. Он смелее, инициативнее и более старателен, чем сам Голядкин.

Вызов для Якова

Двойник так быстро встраивается в жизнь главного героя, что Яков оказывается под угрозой утраты своей «нормальности». Ему предстоит решить, кто же является настоящим охотником, а кто - жертвой. «Говорят, что птица сама летит на охотника. Правда, и готов согласиться… Но кто здесь охотник, кто птица? Это еще вопрос», - размышляет он.

Интересные факты о спектакле

Спектакль основан на произведении Ф.М. Достоевского «Двойник», что придаёт ему особую глубину и актуальность.

В постановке участвуют известные актеры, которые уже зарекомендовали себя в театральной среде.

Режиссер спектакля - обладатель нескольких театральных наград, известный своим нестандартным подходом к классике.

Не упустите возможность увидеть эту захватывающую историю о борьбе с собственными демонами на сцене. Спектакль обещает стать настоящим событием театрального сезона!