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Дворжак. Симфония №7 Чайковский. Сюита для оркестра №3
Киноафиша Дворжак. Симфония №7 Чайковский. Сюита для оркестра №3

Дворжак. Симфония №7 Чайковский. Сюита для оркестра №3

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Музыка великих композиторов: Концерт «Дворжак. Симфония №7. Чайковский. Сюита для оркестра №3»

Приглашаем вас на захватывающий концерт, который состоится в Концертном зале Екатерининского собрания. В программе прозвучат величественные произведения двух гениальных композиторов – Антонина Дворжака и Петра Ильича Чайковского.

Программа вечера

Вечер откроется Симфонией №7 Дворжака, написанной в 1885 году. Это произведение стало знаковым для чешского композитора и считается одним из его лучших симфонических творений. Симфония наполнена глубокими эмоциями и национальным колоритом, что делает ее уникальной в рамках классической музыки.

Затем зрители услышат Сюиту для оркестра №3 Чайковского, состоящую из четырех частей. Эта сюита была создана в 1884 году и включает в себя яркие мелодии, которые легко запоминаются. Чайковский мастерски использует оркестровые цвета, создавая атмосферу, полную чувства и драмы.

Интересные факты

  • Симфония №7 Дворжака считается «гимном чешского народа» и была написана в период, когда Чехия стремилась к независимости.
  • Сюита Чайковского стала основой для многих театральных и балетных постановок. Она часто исполняется в концертных залах по всему миру.

Подробности о концерте

Не упустите возможность насладиться живой музыкой в исполнении выдающихся музыкантов. Концерт состоится в Концертном зале Екатерининского собрания, который славится своей акустикой и атмосферой. Приходите, чтобы погрузиться в мир прекрасной музыки и насладиться творениями двух великих композиторов!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 19 сентября
Концертный зал в здании Екатерининского собрания Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 88–90
19:00 от 700 ₽

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