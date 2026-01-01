Оповещения от Киноафиши
Дворжак Stabat Mater
Киноафиша Дворжак Stabat Mater

Дворжак Stabat Mater

6+
Возраст 6+

О концерте

Классика русской оперы: концертное исполнение оперы Даргомыжского «Русалка»

Государственная академическая капелла Санкт-Петербурга приглашает вас на концертное исполнение оперы «Русалка», написанной композитором Александром Даргомыжским. Это произведение, которое по праву считается одной из жемчужин русской классической музыки, будет представлено в адаптации Владислава Чернушенко.

В исполнении солистов, хора и симфонического оркестра Капеллы можно ожидать погружение в волшебный мир оперы, наполненный сильными эмоциями и завораживающими мелодиями. «Русалка» рассказывает о любви и悲 解，。 странствиях главной героини, показанных через призму русских народных сказок и мифологии.

Это событие особенно заинтересует поклонников классической музыки и любителей оперных шедевров. Не упустите возможность насладиться высококачественным исполнением и уникальной атмосферой, которую создаёт оркестр и талантливые солисты.

Март
21 марта суббота
19:00
Капелла Санкт-Петербурга Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 20
от 600 ₽

