Дворжак Stabat Mater

Классика русской оперы: концертное исполнение оперы Даргомыжского «Русалка»

Государственная академическая капелла Санкт-Петербурга приглашает вас на концертное исполнение оперы «Русалка», написанной композитором Александром Даргомыжским. Это произведение, которое по праву считается одной из жемчужин русской классической музыки, будет представлено в адаптации Владислава Чернушенко.

В исполнении солистов, хора и симфонического оркестра Капеллы можно ожидать погружение в волшебный мир оперы, наполненный сильными эмоциями и завораживающими мелодиями. «Русалка» рассказывает о любви и странствиях главной героини, показанных через призму русских народных сказок и мифологии.

Это событие особенно заинтересует поклонников классической музыки и любителей оперных шедевров. Не упустите возможность насладиться высококачественным исполнением и уникальной атмосферой, которую создаёт оркестр и талантливые солисты.