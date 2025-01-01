Дворжак. Симфонические поэмы. НФОР, дирижёр - А. Дадашев

Музыка и песочная анимация: завораживающий вечер с Дворжаком

Национальный филармонический оркестр России под управлением дирижёра Арифа Дадашева приглашает зрителей на уникальный концерт, где симфоническая музыка Дворжака встретится с завораживающей песочной анимацией от Лилии Чистиной.

Вдохновение чешскими легендами

Четыре из пяти симфонических поэм Антонина Дворжака вдохновлены поэзией Карела Яромира Эрбена. Его сборник «Букет из народных преданий» включает 13 баллад, созданных на основе чешских народных легенд и поверий. Дворжак в своей музыке на протяжении всей жизни черпал вдохновение из народного эпоса, что проявляется в таких произведениях, как песни «Сиротка», «Розмарин» и кантата «Свадебные рубашки».

Грандиозный цикл симфонических поэм

Спустя 10 лет после возвращения из Америки Дворжак начал работу над циклом симфонических поэм, каждая из которых основана на балладах из Эрбена. В программе концерта прозвучат образы коварного Водяного, хитрой ведьмы Полудницы и доброго Волшебника, хранящего чудотворную прялку. Эти персонажи оживут в едином искусстве музыки и песочной анимации.

Программа концерта

В программе возможны изменения:

I отделение: Дворжак, Симфоническая поэма «Водяной», op. 107 Дворжак, Симфоническая поэма «Полудница», op. 108

II отделение: Дворжак, Симфоническая поэма «Золотая прялка», op. 109 Дворжак, Симфоническая поэма «Голубок», op. 110



Не упустите шанс погрузиться в атмосферу славянских мифов и легенд в сопровождении великолепной музыки!