Дворжак. Симфонические поэмы. НФОР, дирижёр - А. Дадашев

Национальный филармонический оркестр России под управлением дирижёра Арифа Дадашева приглашает зрителей на уникальный концерт, где симфоническая музыка Дворжака встретится с завораживающей песочной анимацией от Лилии Чистиной.
Четыре из пяти симфонических поэм Антонина Дворжака вдохновлены поэзией Карела Яромира Эрбена. Его сборник «Букет из народных преданий» включает 13 баллад, созданных на основе чешских народных легенд и поверий. Дворжак в своей музыке на протяжении всей жизни черпал вдохновение из народного эпоса, что проявляется в таких произведениях, как песни «Сиротка», «Розмарин» и кантата «Свадебные рубашки».
Спустя 10 лет после возвращения из Америки Дворжак начал работу над циклом симфонических поэм, каждая из которых основана на балладах из Эрбена. В программе концерта прозвучат образы коварного Водяного, хитрой ведьмы Полудницы и доброго Волшебника, хранящего чудотворную прялку. Эти персонажи оживут в едином искусстве музыки и песочной анимации.
В программе возможны изменения:
Не упустите шанс погрузиться в атмосферу славянских мифов и легенд в сопровождении великолепной музыки!