Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Дворжак. Симфонические поэмы. НФОР, дирижёр - А. Дадашев
Билеты от 400₽
Киноафиша Дворжак. Симфонические поэмы. НФОР, дирижёр - А. Дадашев

Дворжак. Симфонические поэмы. НФОР, дирижёр - А. Дадашев

6+
Возраст 6+
Билеты от 400₽

О концерте/спектакле

Музыка и песочная анимация: завораживающий вечер с Дворжаком

Национальный филармонический оркестр России под управлением дирижёра Арифа Дадашева приглашает зрителей на уникальный концерт, где симфоническая музыка Дворжака встретится с завораживающей песочной анимацией от Лилии Чистиной.

Вдохновение чешскими легендами

Четыре из пяти симфонических поэм Антонина Дворжака вдохновлены поэзией Карела Яромира Эрбена. Его сборник «Букет из народных преданий» включает 13 баллад, созданных на основе чешских народных легенд и поверий. Дворжак в своей музыке на протяжении всей жизни черпал вдохновение из народного эпоса, что проявляется в таких произведениях, как песни «Сиротка», «Розмарин» и кантата «Свадебные рубашки».

Грандиозный цикл симфонических поэм

Спустя 10 лет после возвращения из Америки Дворжак начал работу над циклом симфонических поэм, каждая из которых основана на балладах из Эрбена. В программе концерта прозвучат образы коварного Водяного, хитрой ведьмы Полудницы и доброго Волшебника, хранящего чудотворную прялку. Эти персонажи оживут в едином искусстве музыки и песочной анимации.

Программа концерта

В программе возможны изменения:

  • I отделение:
    • Дворжак, Симфоническая поэма «Водяной», op. 107
    • Дворжак, Симфоническая поэма «Полудница», op. 108
  • II отделение:
    • Дворжак, Симфоническая поэма «Золотая прялка», op. 109
    • Дворжак, Симфоническая поэма «Голубок», op. 110

Не упустите шанс погрузиться в атмосферу славянских мифов и легенд в сопровождении великолепной музыки!

Купить билет на концерт Дворжак. Симфонические поэмы. НФОР, дирижёр - А. Дадашев

Помощь с билетами
Декабрь
23 декабря вторник
19:00
Концертный зал «Зарядье» Москва, Варварка, 6, стр. 4
от 400 ₽

В ближайшие дни

Свадьба, свадьба!
6+
Фолк
Свадьба, свадьба!
15 октября в 19:00 Музыкальная квартира на Тверской
от 500 ₽
6+
Классическая музыка
Древняя магия органа
29 ноября в 13:00 Концертный зал «Зарядье»
от 300 ₽
Sati Ethnica
16+
Этно Поп
Sati Ethnica
16 ноября в 20:00 Пространство Tau
от 2400 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше