Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Дворцовая феерия
Киноафиша Дворцовая феерия

Дворцовая феерия

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Уникальный гала-концерт в "Санктъ-Петербургъ Опера"

Приглашаем вас на гала-концерт "Дворцовая феерия" — уникальное событие, где искусство оперы соединяется с атмосферой старинного дворца. В стенах изысканного особняка барона фон Дервиза, в котором расположен театр "Санктъ-Петербургъ Опера", прозвучат арии из лучших спектаклей, отмеченных престижными премиями.

Праздник музыки и театра

Концерт обещает стать настоящим праздником музыки и театра. Вас ждут выступления молодых звезд оперного искусства, а также великолепное костюмированное дефиле, которое поражает разнообразием стилей и мастерством исполнения.

Яркие сцены и костюмы

Программа вечера включает сцены из самых ярких постановок театра, известных не только благодаря тонкому музыкальному подходу, но и эффектными костюмами, создающими по-настоящему волшебную атмосферу.

Незабываемые впечатления

Погрузитесь в мир великолепия, театрального искусства и исторических интерьеров — "Дворцовая феерия" подарит вам незабываемые впечатления!

 

Подборки
Куда сходить на новогодние праздники в Санкт-Петербурге? Большая подборка концертов сезона 2024-2025 Куда сходить на новогодние праздники в Санкт-Петербурге? Большая подборка концертов сезона 2024-2025

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 17 октября
Санктъ-Петербургъ Опера Санкт-Петербург, Галерная, 33
19:00 от 1200 ₽

Фотографии

Дворцовая феерия Дворцовая феерия Дворцовая феерия Дворцовая феерия Дворцовая феерия Дворцовая феерия Дворцовая феерия

В ближайшие дни

Магия свечей. Джаз на луне в Оранжерее
6+
Джаз
Магия свечей. Джаз на луне в Оранжерее
30 ноября в 19:00 Оранжерея Таврического сада
от 2900 ₽
Stand-Up по-Женски
18+
Юмор
Stand-Up по-Женски
13 ноября в 19:15 Commode
от 590 ₽
6+
Классическая музыка
ЗКР, В.Валеев, Г.Казазян, Аб-т № 2
12 мая в 20:00 Большой зал Петербургской филармонии
от 600 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше