Уникальный гала-концерт в "Санктъ-Петербургъ Опера"

Приглашаем вас на гала-концерт "Дворцовая феерия" — уникальное событие, где искусство оперы соединяется с атмосферой старинного дворца. В стенах изысканного особняка барона фон Дервиза, в котором расположен театр "Санктъ-Петербургъ Опера", прозвучат арии из лучших спектаклей, отмеченных престижными премиями.

Праздник музыки и театра

Концерт обещает стать настоящим праздником музыки и театра. Вас ждут выступления молодых звезд оперного искусства, а также великолепное костюмированное дефиле, которое поражает разнообразием стилей и мастерством исполнения.

Яркие сцены и костюмы

Программа вечера включает сцены из самых ярких постановок театра, известных не только благодаря тонкому музыкальному подходу, но и эффектными костюмами, создающими по-настоящему волшебную атмосферу.

Незабываемые впечатления

Погрузитесь в мир великолепия, театрального искусства и исторических интерьеров — "Дворцовая феерия" подарит вам незабываемые впечатления!