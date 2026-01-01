Спектакль-размышление

Спектакль «Двор без качелей» предлагает зрителям исследовать глубины человеческой души через три новеллы, объединенные одной темой. На сцене разворачивается история о Он и Она, которые сталкиваются с проблемами «маленького человека».

Спектакль как метафора

«Двор без качелей» — это не просто спектакль, а размышление о жизни и о том, что ждет нас «после…». Это спектакль-антидепрессант, в котором артисты, Слово и Живая Музыка взаимодействуют со зрителем на уровне высоких вибраций.

Музыкальная терапия на сцене

В спектакле оживают различные музыкальные инструменты: флейты, вибратоны, ханги, поющие чаши и даже маленькая кельтская арфа. В руках мультимузыкантов Элизбара и Анны Батуровой создается уникальная атмосфера, которая дарит зрителям ощущение музыкальной терапии и чудесного полета к источнику Истинного «Я».

Творческая команда

В спектакле участвуют:

Любовь Тихомирова

Алексей Коряков

Варвара Коровина

Андрей Безымянный

Павел Иванов

Автор пьесы — Елена Логинова, а режиссёрская версия принадлежит Пати Махачевой. Художник спектакля — Яна Иванчина, музыка исполнена Элизбаром и Анной Батуровой, а пластика поставлена Дмитрием Муратовым.

