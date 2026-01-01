Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Монахиня из Борли. Возвращение» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Двор без качелей
Киноафиша Двор без качелей

Спектакль Двор без качелей

16+
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
Возраст 16+

О спектакле

Спектакль-размышление 

Спектакль «Двор без качелей» предлагает зрителям исследовать глубины человеческой души через три новеллы, объединенные одной темой. На сцене разворачивается история о Он и Она, которые сталкиваются с проблемами «маленького человека».

Спектакль как метафора

«Двор без качелей» — это не просто спектакль, а размышление о жизни и о том, что ждет нас «после…». Это спектакль-антидепрессант, в котором артисты, Слово и Живая Музыка взаимодействуют со зрителем на уровне высоких вибраций.

Музыкальная терапия на сцене

В спектакле оживают различные музыкальные инструменты: флейты, вибратоны, ханги, поющие чаши и даже маленькая кельтская арфа. В руках мультимузыкантов Элизбара и Анны Батуровой создается уникальная атмосфера, которая дарит зрителям ощущение музыкальной терапии и чудесного полета к источнику Истинного «Я».

Творческая команда

В спектакле участвуют:

  • Любовь Тихомирова
  • Алексей Коряков
  • Варвара Коровина
  • Андрей Безымянный
  • Павел Иванов

Автор пьесы — Елена Логинова, а режиссёрская версия принадлежит Пати Махачевой. Художник спектакля — Яна Иванчина, музыка исполнена Элизбаром и Анной Батуровой, а пластика поставлена Дмитрием Муратовым.

Приглашаем вас насладиться этим уникальным театральным событием и открыть для себя новую глубину эмоций и впечатлений!

Режиссер
Патимат Махачева
В ролях
Любовь Тихомирова
Алексей Коряков
Екатерина Захарова
Евгений Михеев

Фотографии

Двор без качелей Двор без качелей Двор без качелей Двор без качелей Двор без качелей
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше