В этом году на Крещенском фестивале 2026 состоится долгожданная мировая премьера хорового спектакля «Двое», созданного композитором Настасьей Хрущёвой. Это событие обещает стать важным этапом в развитии хорового театра, который уже успел завоевать признание музыкальных критиков.
На постановке спектакля трудится талантливая команда:
Напомним, что особое направление Новой Оперы – это хоровой театр, который славится своими уникальными спектаклями. Хоры, участвующие в этих произведениях, неизменно получают высокую оценку от критиков за свое мастерство и исполнение. Спектакль «Двое» продолжит эту традицию и представит зрителю захватывающую музыкальную интерпретацию человеческих чувств и взаимоотношений.
Не упустите возможность стать частью этого знаменательного события в мире театра! Опытные и профессиональные художники создадут уникальную атмосферу, которая надолго останется в памяти зрителей.