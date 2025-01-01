Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Двое
Билеты от 800₽
Киноафиша Двое

Спектакль Двое

Постановка
Новая опера им. Колобова 12+
Режиссер Алла Сигалова
Возраст 12+
Билеты от 800₽

О спектакле

Мировая премьера хорового спектакля «Двое»

В этом году на Крещенском фестивале 2026 состоится долгожданная мировая премьера хорового спектакля «Двое», созданного композитором Настасьей Хрущёвой. Это событие обещает стать важным этапом в развитии хорового театра, который уже успел завоевать признание музыкальных критиков.

Команда постановки

На постановке спектакля трудится талантливая команда:

  • Музыкальный руководитель и дирижер: Юлия Сенюкова
  • Режиссер-постановщик и хореограф: Алла Сигалова
  • Художник по свету: Константин Бинкин
  • Сценограф: Филипп Шейн
  • Художник по костюмам: Тамара Эшба

О хоровом театре

Напомним, что особое направление Новой Оперы – это хоровой театр, который славится своими уникальными спектаклями. Хоры, участвующие в этих произведениях, неизменно получают высокую оценку от критиков за свое мастерство и исполнение. Спектакль «Двое» продолжит эту традицию и представит зрителю захватывающую музыкальную интерпретацию человеческих чувств и взаимоотношений.

Не упустите возможность стать частью этого знаменательного события в мире театра! Опытные и профессиональные художники создадут уникальную атмосферу, которая надолго останется в памяти зрителей.

Купить билет на спектакль Двое

Помощь с билетами
Январь
30 января пятница
19:00
Новая опера им. Колобова Москва, Каретный Ряд, 3, стр. 2, сад «Эрмитаж»
от 800 ₽

В ближайшие дни

Том Сойер
12+
Моноспектакль
Том Сойер
7 января в 12:00 Театр «Многоточие»
от 450 ₽
Щастье!
16+
Музыка
Щастье!
27 февраля в 19:00 Театр им. Моссовета
от 500 ₽
Ричард III
16+
Драма Классическая драма
Ричард III
23 февраля в 19:30 Театр им. Вахтангова. Новая сцена и Арт-кафе
от 2800 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше