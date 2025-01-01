Мировая премьера хорового спектакля «Двое»

В этом году на Крещенском фестивале 2026 состоится долгожданная мировая премьера хорового спектакля «Двое», созданного композитором Настасьей Хрущёвой. Это событие обещает стать важным этапом в развитии хорового театра, который уже успел завоевать признание музыкальных критиков.

Команда постановки

На постановке спектакля трудится талантливая команда:

Музыкальный руководитель и дирижер: Юлия Сенюкова

Юлия Сенюкова Режиссер-постановщик и хореограф: Алла Сигалова

Алла Сигалова Художник по свету: Константин Бинкин

Константин Бинкин Сценограф: Филипп Шейн

Филипп Шейн Художник по костюмам: Тамара Эшба

О хоровом театре

Напомним, что особое направление Новой Оперы – это хоровой театр, который славится своими уникальными спектаклями. Хоры, участвующие в этих произведениях, неизменно получают высокую оценку от критиков за свое мастерство и исполнение. Спектакль «Двое» продолжит эту традицию и представит зрителю захватывающую музыкальную интерпретацию человеческих чувств и взаимоотношений.

Не упустите возможность стать частью этого знаменательного события в мире театра! Опытные и профессиональные художники создадут уникальную атмосферу, которая надолго останется в памяти зрителей.