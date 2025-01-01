Спектакль по поэтическим произведениям классика американской литературы XX века Роберта Фроста

Спектакль Андрея Савостьянова «Двое видят двух» основан на поэтических произведениях классика американской литературы XX века Роберта Фроста. Главный герой — фермер из Новой Англии, который ведет свою жизнь в противоборстве с капризами природы и находит утешение в своём доме. Однако открывать дверь во внешний мир оказывается не так сложно, как кажется.

Темы и конфликты

Режиссёр Андрей Савостьянов исследует крайние проявления отношений между мужчиной и женщиной. Главные герои сталкиваются с неутешной скорбью и беспомощными попытками справиться с болью. Глубоко чувствующая женщина не желает смиряться с холодной рассудительностью своего мужа. Это ведет к тому, что неизбранная дорога кажется привлекательнее привычной, но это удовольствие оказывается временным.

Особенности постановки

Как отмечает Савостьянов, идея спектакля пришла к нему после прочтения стихов Фроста в 1998 году. Он сосредоточился на текстах нескольких переводчиков и нашел вдохновение в работах Иосифа Бродского, который познакомил российскую аудиторию с творчеством поэта. В 2024 году исполнится 150 лет со дня рождения Фроста, что делает постановку особенно актуальной.

Спектакль «Двое видят двух» не только легче воспринимается широкой аудиторией, но и выполняет просветительскую миссию. Синтез театра, поэзии, музыки и новых технологий создает уникальную атмосферу. Например, с помощью нейросети была сгенерирована речь Роберта Фроста на русском языке, а также представлены фотографии, созданные Викторией Ли. Музыка и текст песни написаны Денисом Шишковым, который также представил балладу на немецком языке.

Программа мероприятия

В рамках спектакля предусмотрена просветительская лекция о жизни и творчестве Роберта Фроста, а также презентация документального фильма Ширли Кларка «Ссора влюбленного с миром». После антракта зрители смогут насладиться самим спектаклем, который расскажет историю любви, полный противоречий и попыток добиться понимания. Роли исполняют:

Автор и режиссер: Андрей Савостьянов

Андрей Савостьянов Она: Елена Соколова

Елена Соколова Он: Дмитрий Ануров

Особую роль в постановке играет лектор Алевтина Георгиевна Строилова, кандидат филологических наук, доцент кафедры иностранных языков НИЯУ МИФИ. Это мероприятие позволяет глубже понять творчество Фроста и насладиться искусством театра.