Двое видят двух
Киноафиша Двое видят двух

Спектакль Двое видят двух

16+
Продолжительность 1 час 30 минут, 1 антракт
Возраст 16+
О концерте/спектакле

Спектакль по поэтическим произведениям классика американской литературы XX века Роберта Фроста

Спектакль Андрея Савостьянова «Двое видят двух» основан на поэтических произведениях классика американской литературы XX века Роберта Фроста. Главный герой — фермер из Новой Англии, который ведет свою жизнь в противоборстве с капризами природы и находит утешение в своём доме. Однако открывать дверь во внешний мир оказывается не так сложно, как кажется.

Темы и конфликты

Режиссёр Андрей Савостьянов исследует крайние проявления отношений между мужчиной и женщиной. Главные герои сталкиваются с неутешной скорбью и беспомощными попытками справиться с болью. Глубоко чувствующая женщина не желает смиряться с холодной рассудительностью своего мужа. Это ведет к тому, что неизбранная дорога кажется привлекательнее привычной, но это удовольствие оказывается временным.

Особенности постановки

Как отмечает Савостьянов, идея спектакля пришла к нему после прочтения стихов Фроста в 1998 году. Он сосредоточился на текстах нескольких переводчиков и нашел вдохновение в работах Иосифа Бродского, который познакомил российскую аудиторию с творчеством поэта. В 2024 году исполнится 150 лет со дня рождения Фроста, что делает постановку особенно актуальной.

Спектакль «Двое видят двух» не только легче воспринимается широкой аудиторией, но и выполняет просветительскую миссию. Синтез театра, поэзии, музыки и новых технологий создает уникальную атмосферу. Например, с помощью нейросети была сгенерирована речь Роберта Фроста на русском языке, а также представлены фотографии, созданные Викторией Ли. Музыка и текст песни написаны Денисом Шишковым, который также представил балладу на немецком языке.

Программа мероприятия

В рамках спектакля предусмотрена просветительская лекция о жизни и творчестве Роберта Фроста, а также презентация документального фильма Ширли Кларка «Ссора влюбленного с миром». После антракта зрители смогут насладиться самим спектаклем, который расскажет историю любви, полный противоречий и попыток добиться понимания. Роли исполняют:

  • Автор и режиссер: Андрей Савостьянов
  • Она: Елена Соколова
  • Он: Дмитрий Ануров

Особую роль в постановке играет лектор Алевтина Георгиевна Строилова, кандидат филологических наук, доцент кафедры иностранных языков НИЯУ МИФИ. Это мероприятие позволяет глубже понять творчество Фроста и насладиться искусством театра.

Режиссер
Андрей Савостьянов
В ролях
Елена Соколова
Дмитрий Ануров

Фотографии

Двое видят двух Двое видят двух Двое видят двух Двое видят двух

