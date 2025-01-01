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Двое в супермаркете
Киноафиша Двое в супермаркете

Спектакль Двое в супермаркете

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Перфоманс «Двое в супермаркете» по творчеству Аллена Гинзберга

Артём Кисаков и Павел Маслаков, два талантливых артиста, приглашают вас на увлекательное путешествие в мир поэзии битников. В своей новой работе они исследуют творчество Аллена Гинзберга, одного из самых известных представителей этого движения.

Исследование поэмы «Вопль»

В основе перфоманса лежит поэма Гинзберга «Вопль», в которой он описывает ужасные реалии окружающего мира и внутренние тревоги человека. Артисты затрагивают тему «молоха» – холодного и бесчувственного мира, который подавляет человеческие чувства. Однако, несмотря на это, Кисаков и Маслаков находят спасение в естественной природе человека и в той искренности, которую мы храним с детства.

Влияние Уолта Уитмена

Не стоит забывать и о влиянии Уолта Уитмена на Гинзберга. В перфомансе также звучат строки из поэмы «Песнь о самом себе», где поднимается мысль о том, что счастье бытия заключено в нас самих, в живых людях. Это создает диалог между двумя великими авторами, подчеркивая, что всё самое прекрасное уже существует в природе и в каждом из нас.

Приходите на перфоманс «Двое в супермаркете», чтобы погрузиться в атмосферу поэзии и размышлений о человеческой сущности. Это уникальная возможность увидеть, как театральное искусство может соединять поколения и идеи, раскрывая вечные темы жизни и счастья.

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Расписание

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Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 13 августа
Шум Санкт-Петербург, Маяковского, 52
19:00 от 1000 ₽ 21:00 от 1000 ₽

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