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Киноафиша Двое в лифте, не считая текилы

Спектакль Двое в лифте, не считая текилы

16+
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
Возраст 16+

О спектакле

«Двое в лифте, не считая текилы» — комедия о неожиданной дружбе

Сюжет спектакля

8 марта два совершенно разных мужчины спешат к своим любимым женщинам, но… неожиданно застревают в лифте! Праздник в самом разгаре, диспетчер не отвечает, и у одного из них в запасе оказывается бутылка текилы. Этот неожиданный поворот событий становится отличным поводом для обмена взглядами на жизнь. Постепенно они начинают понимать, что у них гораздо больше общего, чем могли бы предположить.

Уникальная комедия

Спектакль «Двое в лифте, не считая текилы» — это мега позитивная и гомерически смешная комедия-схватка, которая оставит зрителей в восторге. На фестивале "Амурская осень" спектакль завоевал призы за лучшую мужскую роль и режиссуру. Также он был признан лучшим спектаклем сезона по голосованию зрителей в 2017 году в Санкт-Петербурге (пресс-конференция «АиФ» от 11 февраля).

Не упустите шанс увидеть эту замечательную комедию, полную юмора и неожиданных поворотов!

Режиссер
Игорь Касилов
В ролях
Денис Матросов
Денис Матросов
Игорь Лифанов
Игорь Лифанов
Петр Красилов
Петр Красилов
Дмитрий Орлов
Дмитрий Орлов
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