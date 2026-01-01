«Двое в лифте, не считая текилы» — комедия о неожиданной дружбе

Сюжет спектакля

8 марта два совершенно разных мужчины спешат к своим любимым женщинам, но… неожиданно застревают в лифте! Праздник в самом разгаре, диспетчер не отвечает, и у одного из них в запасе оказывается бутылка текилы. Этот неожиданный поворот событий становится отличным поводом для обмена взглядами на жизнь. Постепенно они начинают понимать, что у них гораздо больше общего, чем могли бы предположить.

Уникальная комедия

Спектакль «Двое в лифте, не считая текилы» — это мега позитивная и гомерически смешная комедия-схватка, которая оставит зрителей в восторге. На фестивале "Амурская осень" спектакль завоевал призы за лучшую мужскую роль и режиссуру. Также он был признан лучшим спектаклем сезона по голосованию зрителей в 2017 году в Санкт-Петербурге (пресс-конференция «АиФ» от 11 февраля).

Не упустите шанс увидеть эту замечательную комедию, полную юмора и неожиданных поворотов!