Постановка по одноименной пьесе Уильяма Гибсона

Спектакль «Двое на качелях» основан на одноимённой пьесе Уильяма Гибсона. На первый взгляд, история может показаться банальной: встречаются двое, а затем их пути расходятся. Однако каждая встреча несёт в себе глубокий смысл и возможность заглянуть в себя, а также помочь другому.

Сюжет

В этой пьесе каждая встреча — это шанс разобраться в себе. Герои проходят через заботу, любовь и понимание, а иногда — через боль, ненависть и страдания. В конце концов, они приходят к осознанию того, чего же они на самом деле хотят и кем являются.

Команда спектакля

Режиссер: Вероника Бевза

Вероника Бевза Хореограф: Вероника Бевза

Вероника Бевза Художник по свету: Фима Осипов

Фима Осипов Гитель: Анна Павлова

Анна Павлова Джерри: Дмитрий Палешев

Интересные факты

Пьеса Уильяма Гибсона была написана в 1961 году и с тех пор стала классикой театрального искусства. Она исследует сложные человеческие отношения и эмоциональные конфликты, что делает её актуальной даже в современном мире. Не упустите возможность увидеть эту глубокую историю на сцене!