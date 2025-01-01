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Двое на качелях
Киноафиша Двое на качелях

Спектакль Двое на качелях

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Постановка по одноименной пьесе Уильяма Гибсона

Спектакль «Двое на качелях» основан на одноимённой пьесе Уильяма Гибсона. На первый взгляд, история может показаться банальной: встречаются двое, а затем их пути расходятся. Однако каждая встреча несёт в себе глубокий смысл и возможность заглянуть в себя, а также помочь другому.

Сюжет

В этой пьесе каждая встреча — это шанс разобраться в себе. Герои проходят через заботу, любовь и понимание, а иногда — через боль, ненависть и страдания. В конце концов, они приходят к осознанию того, чего же они на самом деле хотят и кем являются.

Команда спектакля

  • Режиссер: Вероника Бевза
  • Хореограф: Вероника Бевза
  • Художник по свету: Фима Осипов
  • Гитель: Анна Павлова
  • Джерри: Дмитрий Палешев

Интересные факты

Пьеса Уильяма Гибсона была написана в 1961 году и с тех пор стала классикой театрального искусства. Она исследует сложные человеческие отношения и эмоциональные конфликты, что делает её актуальной даже в современном мире. Не упустите возможность увидеть эту глубокую историю на сцене!

Режиссер
Вероника Бевза
В ролях
Анна Павлова
Дмитрий Палешев

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 21 сентября
Зал #3. Театральная площадка Санкт-Петербург, просп. Медиков, 3а, Ленполиграфмаш, Дизайн-парк, 2 этаж
19:00 от 900 ₽

Фотографии

Двое на качелях Двое на качелях Двое на качелях Двое на качелях Двое на качелях Двое на качелях Двое на качелях Двое на качелях

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