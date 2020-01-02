Спектакль Двое на качелях

«Двое на качелях» Уильяма Гибсона — история любви и судьбы

Это история двух сердец, несчастных и отчаянно одиноких, но таких разных. Судьба, кажется, сама вела их навстречу друг другу среди суеты большого города, чтобы они могли вместе преодолевать трудности и искать счастье, рука об руку.

Правда и лицемерие, предательство и милосердие

Пьеса рассказывает о сложных переплетениях человеческих эмоций — о правде и лицемерии, о предательстве и милосердии, о мужестве и малодушии. Она полна трогательных и смешных моментов, но порой и жестоких, ведь жизнь не всегда бывает мягкой.

Любовь, несмотря на все

Это история о нас, о тех, кто ищет свой путь в этом мире. И все-таки, несмотря ни на что, «все движется любовью». Так да здравствует же Любовь, вечная и всепобеждающая!

Обретут ли герои свою счастье?

Но обретут ли любовь герои нашей пьесы, несмотря на все испытания? Ответ на этот вопрос раскрывается только в финале, который подарит зрителям надежду и веру в любовь во все времена.