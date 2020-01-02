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Двое на качелях
Билеты от 1000₽
Киноафиша Двое на качелях

Спектакль Двое на качелях

18+
Продолжительность 2 часа 20 минут, 1 антракт
Возраст 18+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

«Двое на качелях» Уильяма Гибсона — история любви и судьбы

Это история двух сердец, несчастных и отчаянно одиноких, но таких разных. Судьба, кажется, сама вела их навстречу друг другу среди суеты большого города, чтобы они могли вместе преодолевать трудности и искать счастье, рука об руку.

Правда и лицемерие, предательство и милосердие
Пьеса рассказывает о сложных переплетениях человеческих эмоций — о правде и лицемерии, о предательстве и милосердии, о мужестве и малодушии. Она полна трогательных и смешных моментов, но порой и жестоких, ведь жизнь не всегда бывает мягкой.

Любовь, несмотря на все
Это история о нас, о тех, кто ищет свой путь в этом мире. И все-таки, несмотря ни на что, «все движется любовью». Так да здравствует же Любовь, вечная и всепобеждающая!

Обретут ли герои свою счастье?
Но обретут ли любовь герои нашей пьесы, несмотря на все испытания? Ответ на этот вопрос раскрывается только в финале, который подарит зрителям надежду и веру в любовь во все времена.

 

Режиссер
Евгений Шляпин
В ролях
Евгений Шляпин
Елена Липская

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
31 июля
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
19:00 от 3000 ₽
1 августа
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
19:00 от 3000 ₽
3 августа
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
19:00 от 3000 ₽
29 августа
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
19:00 от 3500 ₽
23 октября
Центральный Дом Литераторов Москва, Б.Никитская, 53
19:00 от 1000 ₽
21 ноября
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
19:10 от 12000 ₽
28 ноября
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
19:10 от 12000 ₽
5 декабря
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
19:10 от 12000 ₽
12 декабря
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
19:10 от 12000 ₽
19 декабря
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
19:10 от 12000 ₽
26 декабря
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
19:10 от 12000 ₽
6 января
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
18:40 от 12000 ₽
13 января
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
18:40 от 12000 ₽
20 января
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
18:40 от 12000 ₽
27 января
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
18:40 от 12000 ₽
3 февраля
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
19:10 от 12000 ₽
10 февраля
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
19:10 от 12000 ₽
17 февраля
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
19:10 от 12000 ₽
24 февраля
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
19:10 от 12000 ₽
3 марта
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
19:10 от 12000 ₽
10 марта
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19:10 от 12000 ₽

Фотографии

Двое на качелях Двое на качелях Двое на качелях Двое на качелях Двое на качелях

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