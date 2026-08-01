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Двое на качелях
Киноафиша Двое на качелях

Спектакль Двое на качелях

16+
Продолжительность 1 час 30 минут
Возраст 16+

О спектакле

Двое на качелях: История о любви и одиночестве 

«Двое на качелях» — проникновенная пьеса, рассказывающая о встрече двух одиноких людей в огромных джунглях Нью-Йорка. Их попытки обрести любовь и понять друг друга превращают эту историю в одно из самых пронзительных произведений о мужчине и женщине в мировой театральной истории.

Постановка в Свердловском театре драмы

На сцене Свердловского театра драмы эта бродвейская пьеса представлена в уникальной интерпретации в рамках программы «Опыты». Актеры создают искреннюю и бесхитростную постановку, которая позволит зрителю почувствовать всю эмоциональную глубину и честность происходящего на сцене.

Пронзительная история для искушенной публики

Зрители окунутся в мир сложных человеческих взаимоотношений, где поиск любви и одиночество переплетаются в вечной борьбе. Эта постановка никого не оставит равнодушным, даря момент сопереживания и размышлений о сути жизни и отношений.

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В других городах
Август
Сентябрь
21 августа пятница
18:30
Свердловский театр драмы Екатеринбург, Октябрьская пл., 2
от 2000 ₽
10 сентября четверг
18:30
Свердловский театр драмы Екатеринбург, Октябрьская пл., 2
от 2000 ₽
17 сентября четверг
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Свердловский театр драмы Екатеринбург, Октябрьская пл., 2
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