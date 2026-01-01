Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Моана» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Двое на качелях
Киноафиша Двое на качелях

Спектакль Двое на качелях

12+
Продолжительность 170 минут
Возраст 12+

О спектакле

Татьяна Арнтгольц и Григорий Антипенко в спектакле по пьесе У. Гибсона «Двое на качелях»

В Воронежском концертном зале состоится спектакль «Двое на качелях». Это глубоко трогательная история о Джерри и Гитель — двух одиночках, которые ищут счастье в холодном и сером мегаполисе.

Она — танцовщица, страдающая от болезни и находящаяся на грани финансового краха. Он — молодой адвокат, переживающий непростой развод. Их судьбы пересекаются, и начинают разворачиваться испытания, которые ставят под сомнение все их надежды и мечты.

Этот спектакль затрагивает вечные темы любви и одиночества, сострадания и эгоизма. Пронзительная история заставит зрителей задуматься о жизненных ценностях и глубине человеческой души.

Смогут ли герои оставить боль прошлого и построить счастливое будущее вместе? Ответ на этот вопрос вы узнаете, став свидетелем их драматического пути.

В главных ролях: Григорий Антипенко и Татьяна Арнтгольц. Примечание: состав исполнителей может меняться без предварительного уведомления.

Продолжительность: 2 часа 50 минут с антрактом.

В ролях
Григорий Антипенко
Григорий Антипенко
Татьяна Арнтгольц
Татьяна Арнтгольц

Купить билет на спектакль Двое на качелях

Помощь с билетами
В других городах
Сентябрь
22 сентября вторник
19:00
Воронежский концертный зал Воронеж, Театральная, 17
от 2100 ₽

Фотографии

Двое на качелях Двое на качелях

В ближайшие дни

Поздняя любовь
16+
Комедия Драма

Поздняя любовь

22 октября в 19:00 Воронежский концертный зал
от 2000 ₽
Сирень. История любви Рахманинова
12+
Драма

Сирень. История любви Рахманинова

18 августа в 19:00 Новый театр
от 1400 ₽
Ледовое шоу «Золушка. Ледовая симфония хитов»
6+
Ледовый Музыка

Ледовое шоу «Золушка. Ледовая симфония хитов»

4 января в 15:00 ДС «Юбилейный»
от 500 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Лучшие спектакли современных драматургов Лучшие спектакли современных драматургов Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше