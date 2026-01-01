Татьяна Арнтгольц и Григорий Антипенко в спектакле по пьесе У. Гибсона «Двое на качелях»

В Воронежском концертном зале состоится спектакль «Двое на качелях». Это глубоко трогательная история о Джерри и Гитель — двух одиночках, которые ищут счастье в холодном и сером мегаполисе.

Она — танцовщица, страдающая от болезни и находящаяся на грани финансового краха. Он — молодой адвокат, переживающий непростой развод. Их судьбы пересекаются, и начинают разворачиваться испытания, которые ставят под сомнение все их надежды и мечты.

Этот спектакль затрагивает вечные темы любви и одиночества, сострадания и эгоизма. Пронзительная история заставит зрителей задуматься о жизненных ценностях и глубине человеческой души.

Смогут ли герои оставить боль прошлого и построить счастливое будущее вместе? Ответ на этот вопрос вы узнаете, став свидетелем их драматического пути.

В главных ролях: Григорий Антипенко и Татьяна Арнтгольц. Примечание: состав исполнителей может меняться без предварительного уведомления.

Продолжительность: 2 часа 50 минут с антрактом.