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Двое на качелях
Киноафиша Двое на качелях

Спектакль Двое на качелях

12+
Продолжительность 170 минут
Возраст 12+

О спектакле

Спектакль «Двое на качелях» в Гранд Холле Сибирь

В Красноярске Гранд Холл Сибирь представляет спектакль «Двое на качелях». Это история Джерри и Гитель, двух одиноких сердец, которые ищут счастье в сером и холодном мегаполисе. Она — танцовщица, страдающая от болезни и финансовых трудностей. Он — молодой адвокат, переживающий болезненный развод.

Их путь полон испытаний и сомнений, но в нем есть искра надежды. Спектакль раскрывает пронзительный рассказ о любви и одиночестве, о том, как сострадание борется с эгоизмом. Это история о том, как даже в самых непростых ситуациях можно найти свет и смысл.

Смогут ли герои оставить боль прошлого и построить счастливое будущее вместе? Увидеть это вы сможете в спектакле, который станет настоящим откровением для всех, кто ценит драматические истории о человеческих отношениях. Обратите внимание, что спектакль идет с антрактом.

В составе исполнителей возможны изменения без дополнительного уведомления.

В ролях
Григорий Антипенко
Григорий Антипенко
Татьяна Арнтгольц
Татьяна Арнтгольц

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В других городах
Август
20 августа четверг
19:00
Гранд-холл Сибирь Красноярск, Авиаторов, 19 стр 2
от 1500 ₽

Фотографии

Двое на качелях Двое на качелях

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